影片曝光！台中男大生被打到昏迷不准報警 網怒炸：高譚市？

3煞施暴過程都被行車紀錄器拍下。（民眾提供）

2021/11/10 17:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲宋姓男大生7日深夜開車切換車道時，不慎擦撞一輛瑪莎拉蒂超跑，竟遭對方數人毆打到顱內出血送醫，至今還躺在加護病房；案發當下的行車紀錄器畫面也曝光，完整還原3煞逞凶、還不准男大生友人報案的驚悚過程，囂張行徑也引起網路怒炸，一片撻伐。

從行車紀錄器影片來看，發生擦撞後瑪莎拉蒂3煞立即下車質問「現在是怎麼樣！擠什麼擠」，男大生驚恐說「對不起，我沒有看到」，但3煞不待他道歉解釋即大吼「下車，給恁爸下車」，此時男大生還是連聲「不好意思」，接著就看到他被拿著球棒的張嫌勒頸拉走去看車損，冷不防用力推頭去撞鈑金，並要將人帶去路旁。

請繼續往下閱讀...

男大生此時雖機警地比出打電話的手勢，示意同車同學打電話，但正巧車上的電話聲響起引起3煞注意，其中一人即出聲恐嚇「敢報警試試看！電話給我放下」！隨後張男先一腳踹向男大生，然後拿著電話又是一腳「恁爸要給他打死」。

雖然鏡頭沒拍到，但依舊可以聽到張男電話中撂人的聲音，張男接著叫原本在車上的男大生同學全部下車，讓他們只能噤聲無奈的目睹男大生被打，沒多久張男撂來的兩輛車趕到，下車約8人，後來因為路人報案，警方趕到時已無施暴場面，但此事經媒體披露後，已在網路引起一片撻伐。

PTT上有網友說「台中是『台灣高譚市』嗎？流氓都這麼囂張」、「台中沒王法了嗎？」「被打的人好可憐啊，善良的人就是這種下場嗎」，還有網友說「兇成這樣，盧大媽該出來震」、「台中真亂，盧秘書忙著拉抬顏家誰理小市民」、「「法律被當玩笑啊」」、「市長媽媽沒空理這種小事？ 」甚至有憤怒網友發文「XXX，台中死黑道這麼囂張喔？」

3煞施暴過程都被行車紀錄器拍下。（民眾提供）

3煞施暴過程都被行車紀錄器拍下。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法