想「釘孤枝」？瑪莎拉蒂3煞到案 下手最狠主嫌是食品工廠富二代

主嫌張男（左）是知名食品工廠小開。（記者許國楨翻攝）

2021/11/10 23:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市「瑪莎拉蒂3煞」因為車禍擦裝糾紛竟涉嫌將男大暴打重傷住進加護病房，今天（10日）傍晚全數到案，據查，3嫌聽家庭背景不是開工廠就是商行，堪稱富二代或小開，卻因一點小事就闖下大禍；下手最重的張姓主嫌坦承，當時因喝了酒，發生擦撞太生氣，才想找對方（男大生）「釘孤枝（台語：單挑）」，卻下手太重；至於另2嫌否認參與打人，全案夜間移送地檢署後，目前正由檢方複訊釐清案情。

據查，這三煞中被列為主嫌的張男家中在彰化經營食品工廠，涉案的瑪莎拉蒂則是登記在張母名下，他臉書上常大曬愛車，也貼出平時在健身房重訓照片，但疑擔心被起底，現臉書都已關閉，而當天同涉案的李及陳二人，家中也分別在台中及南投開車床工廠，以及淨水器商行，3人家境堪稱優渥，堪稱是富二代或小開，都是在酒吧飲酒時認識的朋友。

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案發當天，張嫌因有喝酒，找來沒有喝酒的李嫌幫忙開車，再找來陳嫌共3人一起搭車聊天，途中遇宋姓男大生開車從台灣大道快車道切到慢車道，不顧李嫌不斷按鳴喇叭發生擦撞，衍生這起街頭暴力事件，尤其是張嫌人高馬大平時又有健身，男大生身材相形瘦小，因此即便不斷道歉，仍李及陳嫌二人架住後，任由張嫌凶狠出拳兼腳踹頭部。

張嫌到案後稱，當時有喝酒，加上不滿瑪莎拉蒂遭到毀損，才會氣到想要找男大生「釘孤枝（台語：單挑）」，卻因情緒激動下手太重，案發後一度有逃亡念頭，最後在警方及律師勸說才投案，很後悔，李、陳二嫌則辯稱只有在旁邊看，沒有動手，但說詞在被在場的其他證人一一戳破。

而全案目前依殺人未遂、恐嚇、妨害秩序及組織犯罪條例等方向偵辦，警方已在今晚移送台中地檢署，由檢察官訊問釐清案情。

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