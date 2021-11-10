為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝！男大生遭踹進ICU 道上兄弟也看不下去

    3煞當天曾電召友人前往，友人也看不下去制止。（民眾提供）

    3煞當天曾電召友人前往，友人也看不下去制止。（民眾提供）

    2021/11/10 15:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市宋姓男子7日晚間開車不慎擦撞瑪莎拉蒂轎跑車，竟遭開車李男及同車2名乘客，揪下車痛毆猛踹，導致宋男顱內出血目前仍在加護病房搶救。道上兄弟說，李男等人從事非法博奕行業，都有傷害、毀損等暴力素行，當天3人曾電召8名友人前往，卻連友人都看不下去制止，顯見這樣的行徑實在太惡劣，囂張至極。

    據查，25歲李男當天開著母親名下、新車市價約358萬起的瑪莎拉蒂轎跑車，搭載23歲、19歲的張姓及陳姓友人行經台灣大道時，與駕駛白色福斯轎車的宋姓男大生發生擦撞，陳男下車理論，未料略有酒意的張男，除持球棒威脅宋及其車內友人「不要報警」，接著自車內駕駛座揪出宋男理論。

    張男等3人對不斷道歉的宋拳打腳踢猛踹，還持棍棒毆打，致使宋顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救，期間3人還電召兩輛車多人前來助陣，幸好警方6分鐘馳抵，兩車人馬抵達後，只在旁觀望，不敢加入戰局，而3名惡煞最後被依殺人未遂等罪嫌送辦。

    據查，3煞中的張男已非第1次行使暴力，2年前在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，2人起了口角爭執，張持鐵板凳往洪的頭部砸去，導致洪頭皮受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，張因此被判刑拘役65天，得易科，另外兩人也都分別有毀損、妨害秩序等前科。

    道上兄弟則透露，這3人都是從事非法博奕行業，這兩年的確有賺了不少錢，也因此認識一些具道上背景的友人，當天發生擦撞後，3人曾電召8名友人前往，友人見3人對手無寸鐵的宋男施暴，認為只是小車禍就把人打成這樣也看不下去，還當場制止3人，顯見3人行徑實在太惡劣，囂張至極。

    施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

    施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

    施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

    施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

    施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

    施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男大生遭瑪莎拉蒂3男痛毆命危 盧秀燕大陣仗率隊前往醫院道歉
    2021/11/10 14:45

    男大生遭瑪莎拉蒂3男痛毆命危 盧秀燕大陣仗率隊前往醫院道歉
    男大生遭瑪莎拉蒂男當街K到昏迷不醒 母心碎：台中治安怎會這樣？
    2021/11/10 14:26

    男大生遭瑪莎拉蒂男當街K到昏迷不醒 母心碎：台中治安怎會這樣？

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    「海神」3惡煞毆打大學生命危！ 警認定非現行犯全放回家惹議
    2021/11/10 12:24

    「海神」3惡煞毆打大學生命危！ 警認定非現行犯全放回家惹議
    男大生開車擦撞被圍毆命危！瑪莎拉蒂駕駛等3嫌函送法辦
    2021/11/10 11:49

    男大生開車擦撞被圍毆命危！瑪莎拉蒂駕駛等3嫌函送法辦

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播