瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝！男大生遭踹進ICU 道上兄弟也看不下去

3煞當天曾電召友人前往，友人也看不下去制止。（民眾提供）

2021/11/10 15:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市宋姓男子7日晚間開車不慎擦撞瑪莎拉蒂轎跑車，竟遭開車李男及同車2名乘客，揪下車痛毆猛踹，導致宋男顱內出血目前仍在加護病房搶救。道上兄弟說，李男等人從事非法博奕行業，都有傷害、毀損等暴力素行，當天3人曾電召8名友人前往，卻連友人都看不下去制止，顯見這樣的行徑實在太惡劣，囂張至極。

據查，25歲李男當天開著母親名下、新車市價約358萬起的瑪莎拉蒂轎跑車，搭載23歲、19歲的張姓及陳姓友人行經台灣大道時，與駕駛白色福斯轎車的宋姓男大生發生擦撞，陳男下車理論，未料略有酒意的張男，除持球棒威脅宋及其車內友人「不要報警」，接著自車內駕駛座揪出宋男理論。

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張男等3人對不斷道歉的宋拳打腳踢猛踹，還持棍棒毆打，致使宋顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救，期間3人還電召兩輛車多人前來助陣，幸好警方6分鐘馳抵，兩車人馬抵達後，只在旁觀望，不敢加入戰局，而3名惡煞最後被依殺人未遂等罪嫌送辦。

據查，3煞中的張男已非第1次行使暴力，2年前在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，2人起了口角爭執，張持鐵板凳往洪的頭部砸去，導致洪頭皮受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，張因此被判刑拘役65天，得易科，另外兩人也都分別有毀損、妨害秩序等前科。

道上兄弟則透露，這3人都是從事非法博奕行業，這兩年的確有賺了不少錢，也因此認識一些具道上背景的友人，當天發生擦撞後，3人曾電召8名友人前往，友人見3人對手無寸鐵的宋男施暴，認為只是小車禍就把人打成這樣也看不下去，還當場制止3人，顯見3人行徑實在太惡劣，囂張至極。

施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

施暴3煞都有暴力素行。（民眾提供）

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