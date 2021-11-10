男大生遭瑪莎拉蒂3男痛毆命危 盧秀燕醫院探視要警查明誰在撐腰

台中市長盧秀燕在防疫期間，進到加護病房探視頭部被毆重傷、開刀的宋姓男大生。（市府提供）

2021/11/10 14:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市宋姓男大生7日開車時，不慎擦撞瑪莎拉蒂超跑，竟遭對方持棍棒毆打到顱內出血命危送醫，媽媽泣訴「台中市的治安怎麼會這樣！」市長盧秀燕案在媒體報導後，大陣仗率人到醫院探視，擁抱宋母道歉，並在疫情期間進加護病房探視，錄影拍照宣示嚴厲譴責犯罪暴力，責陳警方要嚴查重辦，「查清楚背後是誰給他們撐腰」，要查得水落石出，給家屬交待。

盧秀燕今天到醫院向家屬鞠躬道歉，「真的非常抱歉！」並致贈慰問金及水果禮盒安慰家屬，她說看到孩子受傷真的很難過，也覺得很抱歉，特別代表台中市政府前來關心。據了解傷者是有禮貌的好孩子，感謝醫院團隊盡心照顧，祝福傷者早日康復。

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盧秀燕也說，在台中不應該發生這樣的事，打人的孩子們充滿暴戾之氣，年紀輕輕卻能開著名車、出手暴力、這麼囂張，這不是個案家庭教養問題，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰；她已責陳警察局嚴查重辦，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，一定會查得水落石出，給家屬一個交待。

警察局說明，7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大學生駕車變換車道時，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上3名男子毆打，警方獲報後迅速於6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現傷者意識尚清楚，立即將其送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦。

警察局指出，經警方陸續通知相關在場人深入查證，以及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為，再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦；警方將持續蒐集相關事證，朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，斥喝不法。

警察局第六分局長蔡元戎強調，市府嚴正譴責暴力，絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安心的生活環境。

盧秀燕、衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋、西屯區長陳寶雲、台中榮民總醫院副院長葛光中等人今均到場關心傷者、慰問家屬。

盧秀燕向宋姓男大生的家屬鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕向宋姓男大生的媽媽道歉並擁抱。（記者蔡淑媛攝）

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