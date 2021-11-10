男大生遭瑪莎拉蒂男當街K到昏迷不醒 母心碎：台中治安怎會這樣？

宋母心碎崩潰在病房聲聲呼喚，祈禱兒子趕快醒來。（民眾提供）

2021/11/10 14:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市宋姓男大生7日開車擦撞一輛瑪莎拉蒂超跑，竟遭對方數人持棍棒毆打到顱內出血送醫命危，至今還躺在加護病房治療中，宋母心碎崩潰在病房聲聲呼喚，祈禱兒子趕快醒來，也痛批對方，只是車禍擦撞又不是深仇大恨，怎麼可以把人打成這樣，「台中的治安怎麼會是這樣子」，實在令人無法接受。

18歲宋姓男大生是逢甲大學大一新生，7日當天參加完教會活動，結束後和高中同學聚會，他貼心開車要送同學回家，途中和李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞，未料竟遭李男等3名惡煞當街打到重傷，男大生被送醫到院時昏迷指數6，嚴重硬腦膜上出血，傷勢嚴重，在前額及左側都有大面積出血。

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經院方緊急手術取出血塊，並用藥控制腦壓，目前生命跡象雖穩定，但這7天是危險期，目前仍在加護病房觀察中，宋母不捨在病床旁靠在孩子身邊聲聲呼喚，要兒子早點好起來，同學都很關心、要加油，一想到兒子當時遭到痛毆，責備自己來不及到孩子身邊救他，眼淚不停落下。

宋母說，發生擦撞後兒子下車就不斷道歉，對方卻像尋仇一樣不罷手，還威脅不能報警，不准接電話，接著拳打腳踢還持棍棒將兒子押到路旁角落猛踹，當下接到在車內兒子同學偷偷打過來的電話，一直要我帶很多錢過去，還以為是詐騙集團，直到釐清意識到事情嚴重，恨不得能衝到現場。

接著她衝到醫院，見到兒子全身都是血要緊急開刀，差點崩潰，現在也不知道何時會清醒，就算清醒也可能有後遺症，真的不知道是有什麼深仇大恨，宋母說，無法相信開車會發生這種事，「台中的治安怎麼會是這樣子」，台灣不是有法律嗎？車禍按照程序處理就好，為什麼要把我的小孩打成這樣？

宋母也希望7日晚上12點40分，有經過現場的車和報案的路人，可以提供畫面幫忙出面作證，還原施暴過程，替兒子討一個公道。

警方到醫院慰問宋母。（民眾提供）

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