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    首頁　>　社會

    大學生開車擦撞瑪莎拉蒂「海神」 招惹惡煞被圍毆命危

    宋姓大學生當時開這輛車，載著友人同學夜歸，卻沒想到被打得命危。（記者張瑞楨翻攝）

    宋姓大學生當時開這輛車，載著友人同學夜歸，卻沒想到被打得命危。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/11/09 23:54

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市宋姓大學生7日凌晨開白色自小客車載著同學一車5人行經西區，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」進口跑車擦撞，行車小事故卻引來對方車上李姓駕駛與乘客3人徒手或持棍棒痛毆，宋男被打成重傷命危，顱內出血於加護病房救治；警方循線逮捕李男等3嫌，依殺人未遂等罪名法辦；誇張的是，李男可能是富二代，3嫌都有聚眾鬥毆前科，法律制裁似乎無法遏止暴戾之氣。

    台中市警局第六分局馳抵現場時，「海神」上的張男還叫了2車多人來助陣，但員警早一步抵達，兩車支援人馬不敢妄動；警方調查，7日凌晨零時40分，18歲宋姓大一生駕駛白色福斯汽車載著朋友與同學回家，經過台中市台灣大道，不慎與黑色瑪莎拉蒂擦撞。

    駕駛海神豪車的25歲李姓男子停車後，與乘客張姓男子（23歲）下車理論，雙方發生拉扯衝突，李男、張男與另一陳姓男子徒手或持棍棒，3人圍毆宋姓大學生，還打電話呼叫朋友來支援，幸好員警迅速抵達，將3人壓制逮捕。

    宋姓大學生顱內出血，醫院發出命危通知，目前仍於加護病房救治；六分局警方認為，李男等3人下手相當重，有致人於死的動機，依殺人未遂、妨害秩序等罪名移送台中地檢署嚴辦，此3人無業，瑪莎拉蒂登記於駕駛李男的母親名下，3人都有妨害秩序罪（此罪名最常見於公共場所聚眾鬥毆），全案仍有檢警偵查中。

    警方重申，絕不容許不法行為挑戰公權力，一定會將不法分子繩之以法，以維護市民安心生活。

    瑪莎拉帝被擦撞的擦痕，這是保險可以解決的小故事，卻演變成殺人未遂的重案。（記者張瑞楨翻攝）

    瑪莎拉帝被擦撞的擦痕，這是保險可以解決的小故事，卻演變成殺人未遂的重案。（記者張瑞楨翻攝）

    李男當時載著陳男與張男，3人下車將宋姓大學生打得顱內出血命危。（記者張瑞楨翻攝）

    李男當時載著陳男與張男，3人下車將宋姓大學生打得顱內出血命危。（記者張瑞楨翻攝）

    警察馳趕緊拉住想繼續施暴的惡徒。（記者張瑞楨翻攝）

    警察馳趕緊拉住想繼續施暴的惡徒。（記者張瑞楨翻攝）

    警方將瑪莎拉帝駕駛，以及先動手的乘客張男（圖右）等3人，依殺人未遂罪法辦。（記者張瑞楨翻攝）

    警方將瑪莎拉帝駕駛，以及先動手的乘客張男（圖右）等3人，依殺人未遂罪法辦。（記者張瑞楨翻攝）

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