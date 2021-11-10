「海神」3惡煞毆打大學生命危！ 警認定非現行犯全放回家惹議

瑪莎拉蒂車身擦撞，駕駛與乘客等3人將宋姓大學生打到命危，目前於加護病房救治。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/10 12:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市宋姓大學生本月7日凌晨開自小客車，載著同學一車5人行經西屯區時與一輛黑色「海神」瑪莎拉帝擦撞，卻被瑪莎拉蒂的駕駛與乘客等3人打到命危，警方雖以現行犯逮捕3名惡煞，卻又認為只構成傷害罪而釋放，直到7日傍晚得知大學生命危，才依殺人未遂罪傳喚3人，但3人已非現行犯，只能請他們回家，再函送法辦，引發外界質疑。

對此，中市警局六分局解釋說，3人徒手打大學生，警方認為一般狀況，徒手不會打死人或重傷害，證人則指控惡徒死命往大學生頭部重擊。分局長蔡元戎則強調，第一時間證據未達殺人未遂罪，警方依證據與程序偵辦。

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這3名惡煞分別是駕駛海神豪車的李姓男子（25歲），乘客張姓男子（23歲）、陳姓男子（19歲），他們毆打宋男大生之際，宋男的車內還有4名朋友同學，這3人不但恐嚇不得報警，還叫來兩輛車多人助陣，幸好警方6分鐘馳抵，兩車人馬抵達後，只在旁觀望，不敢加入戰局。

不過，中市警局六分局很快抵達，卻又認為3人都只觸犯告訴乃論的傷害罪，刑責不重，雖依現行犯逮捕，但並未移送法辦，而是做完筆錄就釋放，當天（7日）傍晚，得知宋姓大學生命危，又趕緊把3名嫌犯叫回六分局，改依殺人未遂罪偵辦，但他們已經不是現行犯，只能函送法辦。

此外，六分局將3人「函送」而非「隨案移送」台中地檢署，卻又在昨天深夜，家屬提出質疑後，宣稱「建請台中地檢署聲請羈押」，人都放走了，卻要檢察官聲請押人。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，中檢昨天（9日）收到六分局函送資料，已經指派檢察官偵辦中。

外界質疑，警方輕縱3名惡徒，據指出，此3人都無業，實際可能是從事賭博、詐欺車手、洗錢等不法勾當，中市六分局則解釋說，警方先將傷者送醫，當時研判3人是徒手，通常徒手毆打不會致死或重傷，因此依傷害罪嫌偵辦，但當天（9日）傍晚從監視器畫面中，發現3人毆打大學生的程度，已有致人於死犯意，大學生亦有生命危險，將3人改依殺人未遂函送法辦。

六分局長蔡元戎說，警察馳抵時，雙方已架開，員警未見打架畫面，傷者宋姓大學生是在員警陪同下，走上救護車，另外，行車記錄器拍到嫌疑人持棍棒畫面，但沒拍到持棍棒打人畫面，當時證據顯示，3人構成告訴乃論的傷害罪，依據法律程序，就是依傷害罪偵辦，之後證據顯示3人有殺人未遂的犯行，當天傍晚傳喚3人，改依殺人未遂函送法辦，外界或許質疑警察把兇手放了，但實際上警方是依證據與程序偵辦，此案已依殺人未遂、組織犯罪、恐嚇等罪名嚴正偵辦。

警方到場時，將施暴的張姓男子（圖中）等人拉開。（記者張瑞楨翻攝）

3名嫌犯自稱無業，但有人質疑他們從事賭博網站等非法行業。（記者張瑞楨翻攝）

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