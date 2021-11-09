爛尾樓變天鵝！ 東華大學藝術學院歷經12年今天啟用

國立東華大學全新落成的藝術學院大樓。（東華大學提供）

2021/11/09 19:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2010年動工的國立東華大學藝術學院大樓，歷經12年、倒了3家營造商，總算今天落成啟用，校長趙涵㨗形容是「從爛尾樓變身漂亮天鵝」！工程並獲得第20屆國家建築金質獎建築工程類優等，並擁有東台灣設備最新穎的專業音樂廳，明年還將邀請小提琴家林昭亮演出！

國立東華大學藝術學院大樓新建工程，自2010年首次發包動工，直到今日正式啟用、舉辦藝術學院教授聯展開幕，包括中研院院士前校長吳茂昆等都到場見證，校長趙涵㨗坦言「12年是漫長的」！

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他說，從2010年第一次發包後，經過3家營造商倒閉、1家設計監造商、1家專案管理廠商解約，2019年被監察院糾正，還跟監造商、建築師上法院打官司，幸好官司都打贏了，也才能與第4家廠商簽約，在2019年3月重新開工、去年11月6日竣工，計畫經費6.3億元，今天辦理落成啟用典禮、蓄勢待發。

他說，藝術學院是綜合大學的靈魂，要感謝前校長吳茂昆院士、以及功成不居的副校長徐輝明，「以前碰到藝術學院師生，只能一直說抱歉、抱歉」，現在新落成的藝術學院大樓是「後發先至」，擁有全校最新穎、學生單位空間最大的教學設施，希望培養更多的年輕藝術家在世界舞台發光。

新落成的藝術學院大樓最大特色，除挑高9公尺的展覽廳，也擁有東台灣設施最棒的專業音樂廳，共429個觀眾席，包括1樓380席、2樓49席。音樂系系主任沈克恕說，吸音設計、音響效果都與國家音樂廳同級，與東吳大學「松怡廳」是同一位設計師，並添購定價800萬元旗艦級的史坦威（STEINWAY & SONS）國際名琴，設置24小時恆溫恆溼琴房保護，超大的表演舞台足以容納大樂團演出。

他說，音樂廳預計下月3日舉辦首場音樂會，明年還有國際知名小提琴家林昭亮到東華演出，未來也將與地方共享成果，加強與花蓮縣政府等單位合辦音樂藝術活動。

東華大學藝術學院共有音樂學系、藝術與設計學系、藝術創意產業學系，在新大樓落成前，師生經歷12年寄居在原住民族學院、環境學院大樓的「寄人籬下」生活，總算有自己的教學空間。藝術學院院長徐秀菊說，啟用典禮代表藝術學院迎向「煥然藝新」的未來，新大樓落成同時也展出首檔「薪藝：藝術學院教授聯展」，呈現新的氣象和活力。

東華大學新建落成的藝術學院，開闊嶄新的規劃設計環境優美。（記者花孟璟攝）

國立東華大學藝術學院落成典禮，學校舉辦啟用及教授聯展開幕。（記者花孟璟攝）

經過長達12年才落成、還曾被監察院糾正，東華大學校長趙涵㨗形容，藝術學院新大樓可說是爛尾樓變天鵝。（記者花孟璟攝）

東華大學藝術學院的新教學空間，過去12年間藝術學院師生只能寄居在其他學院上課。（記者花孟璟攝）

國立東華大學藝術學院嶄新的挑高9米、74坪的展覽廳，即日起舉辦薪藝：藝術學院教授聯展。（記者花孟璟攝）

東華大學藝術學院擁有東台灣最棒的專業音樂廳，音響效果及吸音設計與國家音樂廳同級，共有1、2樓429席。（記者花孟璟攝）

東華大學藝術學院從2010年開工，本來是3年要完成的工程卻延宕多年，中間歷經多次解約及停工，圖為2017年學生在藝術學院工程外牆上彩繪，用藝術表達抗議。（記者花孟璟攝）

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