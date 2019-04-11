斥資7億蓋學院卻延宕8年 監院糾正教育部、東華

2019-04-11 15:41

〔記者謝君臨／台北報導〕國立東華大學人文學院二期工程及藝術學院大樓工程，總經費逾7億元，但工期已延宕8年，至今未完工；監察委員調查發現，東華未詳細審查繼受廠商的履約資格，也未善盡履約管理責任；教育部則未依政府採購法規定，且未善盡監督之責，致多方官司纏訟。監察院今通過糾正教育部及東華大學。

監委表示，行政院於2009年5月同意東華工程案，總經費7億2075萬餘元，計畫期程至2011年底，但工期延宕已逾8年，教育部及東華核有嚴重違失。監察院教育及文化委員會今通過監委楊芳玲、陳慶財、章仁香所提糾正案。

監委指出，東華未詳予審查繼受廠商的履約資格，導致廠商因財力及履約能力不足，嚴重延宕工程執行進度；也未注意確認保單有效性，致與廠商終止契約後，無法沒收廠商履約保證金；另未善盡履約管理責任，於工程進度嚴重落後時，屢次同意廠商辦理估驗計價，造成保留款不足以扣抵逾期違約罰款。

此外，教育部明知東華非工程專業機關，卻未依政府採購法規定，命其洽由其他具專業能力的機關代辦；且未善盡監督之責，要求東華訂定必要的特殊資格，並採最有利標決標，以致多次發生廠商因財務不健全、履約能力不足等因素，而終止契約，至今多方官司纏訟，且工期延宕迄未完工，均有嚴重違失。

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