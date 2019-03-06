監院通過糾正核四政策 另派監委當場反批倒果為因

2019-03-06 18:36

〔記者謝君臨／台北報導〕核四議題延燒至監察院！監察委員包宗和等人認為，多年來政府對核四政策變動造成資源浪費，確有疏失，今通過調查報告提出7點意見，並糾正行政院與經濟部；但另一派監委田秋堇等人則持不同意見，認為該報告倒果為因，對核四封存後的能源轉型政策及尚未發生的事情進行檢討及糾正，立論基礎有明顯缺失。

監委包宗和、李德月、陳慶財今針對核四案發布記者會，然而，在3名監委說明調查報告時，另一派監委田秋堇、蔡崇義、趙永清同時坐在台下聆聽，究其實，雙方對於此案意見相左，導致該記者會罕見呈現正、反意見並列的上下半場。

針對核四案的調查報告，監委包宗和等人認為，政府對核四政策重大變動導致資源浪費，且能源轉型未經完整評估亦未詳細說明電價的影響，以及近年以火力彌補電力缺口造成空氣污染等，行政院與經濟部核有怠失。

然而，監委田秋堇等人則持不同意見，批評該報告內容未面對核四施工期間多次工期展延、追加預算、頻傳各種違反安全事件、屢遭監院糾正的事實，卻倒果為因，對核四封存後的能源轉型政策，以及尚未發生的事情，進行檢討及糾正。

此外，田秋堇等人指出，調查報告對於當年興建、停建、復工，以及前行政院長江宜樺宣布封存等決策原因、流程幾乎沒有著墨，也無約詢江宜樺、前總統馬英九、時任經濟部長張家祝等當時最重要的決策者，在缺乏關鍵人物釐清事實的情況下，立論的基礎資料有明顯缺失。

田秋堇等人強調，本調查報告中對封存原因、決策過程著墨甚微，亦不談核四安全問題，形同以「核四安全無疑慮」的前提進行調查，並形成調查意見，然核四問題重重，且監院歷年皆已通過諸多糾正案，迴避此問題，殊難形成符合實情的調查。

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