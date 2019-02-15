原民台自創「趴班人員」剝削勞工 監院糾正原民會

2019-02-15 11:44

〔記者黃欣柏／台北報導〕原住民電視台爆出以「假承攬真僱傭」方式及自創「趴班人員」制度，長期剝削員工勞動權益，監察院今通過調查報告，認定主管機關原住民族委員會有疏於管理、放任違法之疏失，予以提案糾正。

監察委員王美玉、王幼玲指出，原民台隸屬原住民族文化事業基金會（原文會），是由原民會監督並編列預算捐助成立，卻以「自然人承攬」方式與員工簽訂「假承攬真僱傭」契約，嚴重侵害員工的勞動權益，去年原文會250名員工中，就有71名是承攬員工，占總數3成，其中勞務承攬員工有高達8成是原住民，等於原民會放任原民台漠視原住民就業權益，重創政府形象。

2名監委指出，原文會與員工簽訂的勞務承攬契約書，承攬業務僅有職位名稱，報酬是以每月1期來給付固定報酬，且每期須完成的工作進度並未註明，顯然不是以「完成一定工作」為契約要素，不符承攬契約要件。

2名監委並引述原民台工會代表說法，指勞務承攬人員一樣得受部門主管監督指揮，實際工作與一般員工無異，年薪卻比正職員工少了12萬餘元，且因無法適用勞基法，不管是勞保、健保、勞工退休金、年終獎金、考績獎金、特休假還是加班費，通通都沒有，勞工福利確實受到減損。

此外，原文會還自立「趴班人員」制度，內部對於是否投保勞保一問三不知，藐視勞動部訂定的「僱用部分時間工作勞工應行注意事項」，也屬重大違失。

監委表示，本案源於去年一名原民台員工Ati病逝，面臨零喪葬、零撫恤的淒涼境遇，讓原民台「假承攬真僱傭」的問題浮上檯面。除了原民會長期疏於管理，放任原文會違反勞動法令外，原文會長期規避雇主責任，均應檢討改進，未來政府機關也應以本案為鑑，避免類似問題再度發生。

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