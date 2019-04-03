32座滯洪池僅完成8座 監院糾正水利署、台糖

2019-04-03 17:55

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員仉桂美、章仁香調查發現，經濟部水利署於2014年起彙辦「流域綜合治理計畫」，預計投入74億元興建滯洪池，以吸納瞬間強降雨，原已核定32座滯洪池，但截至去年底僅完成8座，執行率顯有延宕；台糖公司未配合該計畫提供用地，嚴重影響滯洪池興建期程，監察院今提案糾正水利署及台糖。

監委表示，水利署為因應全球氣候變遷，造成暴雨集中、集流時間縮短，導致排水路須承受更大流量，於2014年至今年辦理「流域綜合治理計畫」，預計投入74億元興建32座滯洪池，以吸納瞬間強降雨。

然而，審計部查核發現，截至2017年底，因用地取得及民眾抗爭等因素，僅完成5座，未完成者多分布於嘉義縣及雲林縣。2018年8月下旬，中南部連日豪雨且積水不退，造成包含二縣在內的嚴重淹水災情。

為了解淹水災情是否與滯洪池未及時竣工啟用有關；滯洪池工程的規劃、施工有無怠惰失職情事；政府投入鉅資廣設滯洪池是否確能減緩淹水災情等，監委仉桂美、章仁香認為有深入瞭解的必要，立案展開調查。

監委經實地履勘、函詢相關人員後調查發現，水利署彙辦「流域綜合治理計畫」已核定32座滯洪池（總設計蓄洪量為1074萬4350立方公尺），截至2018年底僅完成8座（蓄洪量為194萬6809立方公尺），滯洪池興建完成率為25%（蓄洪量完成率為18％），執行率顯有延宕。

監委查出，台糖對外宣稱配合政府政策，可無償提供該公司土地，但地方政府未與之簽約則無法動工，協調長達14個月，共涉及10座滯洪池，占總蓄洪量的49.4%，台糖不顧特別立法排除各法律限制、與行政院政委指示先行提供使用同意書以加速推動治水，嚴重影響滯洪池興建期程等，確有違失，應予糾正。

監委另指出，台糖與地方政府簽訂無償提供土地供興建滯洪池使用的契約中，明定台糖得同時兼作太陽光電發電設施，發電收益歸台糖所有，稅捐機關倘未減免地價稅，應由地方政府全額補償台糖。此一契約，倘地方政府不簽，則無法進場興建滯洪池，簽了則造成變相有償提供土地，台糖公司此舉顯有未當。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/