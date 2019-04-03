雲嘉縣府長年虛列收入至少22億元 監院提案糾正

2019-04-03 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員李月德、江明蒼調查發現，雲林縣政府及嘉義縣政府於2014至2018年間，均虛列上級政府補助收入預算，雖經審計部及主計總處發現，並多年要求改善，卻未改善；且監察院再查核發現，該二縣政府於編列今年度預算時，仍持續虛列補助收入預算行為，違失情節明確，監察院今提案糾正。

監委指出，雲林縣政府於2014至2018年間，以爭取中央補助款名義，於預算書中以「上級政府補助收入－計畫型補助收入」科目，各年度分別虛列補助收入預算22.26億元、33.68億元、28.39億元、29.71億元及26.66億元；另，經監院再查核發現，該府今年仍虛列上級政府補助收入預算24.25億元。

此外，嘉義縣政府於同樣年度，以預列中央平衡基本財政收支差短補助款名義，於預算書中以「上級政府補助收入－計畫型補助收入」科目，各年度分別虛列補助收入預算23.24億元、23.00億元、22.57億元、21.60億元及17.61億元；監院查核發現，該府今年同樣虛列上級政府補助收入預算15.49億元。

監委表示，有關雲、嘉縣政府2014至2018年間的預算編列違失，雖經審計部及行政院主計總處自2014年起，年年函請改善，但是二縣政府仍每年虛列上級政府補助收入預算，違反中央對直轄市及縣市政府補助辦法等相關規定。監委今提案糾正，經監院財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議審議通過。

監委另指出，雲、嘉二縣政府的債務狀況，尚難稱已全面實質改善；二地方政府的長期公債比率，去年底雖已低於預警門檻，但仍應持續推動開源節流作為，以期再降低負債水位；此外，二縣政府均有自有財源比率偏低，財務狀況不佳等情形，應將有限財政資源為更有效益之運用，以利進一步改善財務狀況。

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