命吃辣椒、頭戴紙尿布…特教學校師虐生 監院糾正教育部

2019-02-19 20:08

〔記者謝君臨／台北報導〕嘉義特殊教育學校學生爆發老師虐待學生事件，監察委員王幼玲、高涌誠調查發現，老師以管教為名對魏生施以殘忍、不人道且有辱人格的處罰，造成學生身心嚴重受創，有違師道，且有負民眾託付教育機關的信賴；日前通過糾正案，要求教育部審慎評估，不稱職的管理人及違背特教理念的教師之適任性。

嘉義特教學校魏生陳訴，被老師餵辣椒，遭熱熔膠條打手心，被迫頭戴紙尿布，站著罰寫課業，未寫完不准吃飯，到魏生家中拿走他心愛的玩偶，作為班級同學集點兌換的獎品，被要求剪破皮卡丘布偶，製成鉛筆袋給同學等，而校方卻以雙方各陳其詞而結束調查。

監察院立案調查後，發現校方無法善盡學校治理，衍生教師以殘暴方式施以違法管教的體罰事件，危害學生身體健康與人格尊嚴，損及學習權益，有悖聯合國兒童權利公約及身心障礙者權利公約相關內容規定。

監委約詢林姓教師時，他辯稱魏生資質不錯，但家長未予要求，因此怠於學習，頭戴尿布及延遲午餐，都為提醒專心及補寫作業的積極性督促手段，至於使用激烈方式，如命其吃辣椒等，確實減少魏生的問題行為。

監委痛批，林師全然未曾意識特殊教育的目的，不是增強學生課業能力，而是要身心障礙者學習生活和社會發展技能，更重要的是要發展他們的尊嚴、自信和自我價值。老師以管教為名對魏生施以殘忍、不人道且有辱人格的處罰，造成學生身心嚴重受創，有違師道，且有負民眾託付教育機關的信賴。

此外，監委另發現，校方於魏生轉入後，怠於將其相關背景、輔導資料轉介任課教師；教師提出的學生問題行為輔導紀錄，未能即時檢視查核提供協助；學校無訂定巡堂相關規定，未即時發現教師不當行為；事發後魏生被帶離班級，影響其受教權，凸顯學校治理失當，教育部監督不周，皆應予檢討改進。

另，學校內部調查過程中，小組成員無調查專業素養與技能，也無標準流程，調查結果未能釐清真相，經重啟調查並3次變更處分涉案教師，歷時240日。

監委強調，教育部對學校教評會決議除了行使准駁權之外，應審慎研議各校教師違法體罰，或霸凌學生事件的標準處理流程、調查流程及調查小組成員資格條件，並增加外部調查委員及外控機制，以妥善處理此類事件。

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