淡海新市鎮開發延宕 監院糾正政院、內政部、新北市府

2019-03-07 22:07

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市淡海新市鎮開發計畫延宕，監察委員陳小紅等人調查後，認定內政部及新北市政府立場迥異、缺乏互信，就環評作業相互推諉，致執行進度嚴重落後；對國家重大建設性質的開發案，內政部及新北市府高層未妥適溝通，行政院未予聞問，難謂盡責，今天通過調查報告，糾正行政院、內政部、新北市府。

監委陳小紅、王美玉、楊美鈴、章仁香、趙永清說，新北市府考量現有人力及財務資源不足，要求內政部協助相關開發經費與資源，並堅持由內政部續辦環境影響評估作業，及由中央先確定對淡海新市鎮未來發展方向的政策，始擬接辦。

對此，內政部回稱無人力可移撥，且開發基金已無盈餘，淡海新市鎮第2期發展區開發案交由新北市府主辦，符合法令及地方自治精神，且開發重點在設置產業專用區，內政部非產業主管機關，如由新北市府主導，規劃更符合需求；此外，目前公共設施已較20年前優，有利新北市府接辦開發案。

監委指出，由此可見，內政部與新北市府就開發案立場迥異，關切焦點不一，雙方缺乏互信，就第2階段環評作業相互推諉，又以淡海新市鎮特定區計畫的通盤檢討作業尚不確定，環評能否通過未明，人力、經費是否到位仍欠明朗，在在影響開發期程，致計畫執行進度嚴重落後，顯有怠失。

監委認為，開發案執行嚴重落後，主因為政策推動方向調整考量遲疑不決，以及開發治理主體移轉的協商過程不順。在政策推動方面，在內政部前部長葉俊榮指示研議開發與不開發可能衍生的問題及解決方法後，未見內政部分析利弊得失，研提調整方案陳報行政院。

監院約詢時，內政部代表稱內政部政策明確，但新北市府代表不這麼認為；於開發治理主體移轉方面，內政部營建署於2017年12月召開會議，但未見研議內政部與新北市府應否提高協商層級、應否有整合協商平台、行政院應否有機制或業管專人負責協調，以爭取時效；內政部與新北市府因各持己見，全案繼續延宕。

監委批評，對具有國家重大建設性質的開發案，內政部及新北市府高層未妥適溝通，行政院未予聞問，亦未積極出面整合相關部會與新北市府所面臨的困境，致執行進度嚴重落後，難謂盡責。

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