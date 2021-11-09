超商邊匯款邊講手機被誤認車手 單親媽怒控執法過當警方回應了

林女邊用手機邊操作，警方直覺是車手在匯款，上前盤查並喝斥「妳在幹嘛！？在跟詐騙集團聯絡對不對」。（記者鄭景議翻攝）

2021/11/09 15:35

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市三重1名林姓單親媽媽，昨晚9點使用超商ATM時，遇到三重分局正在巡簽的警員，因林女邊用手機邊操作，直覺是車手在匯款，上前盤查並喝斥「妳在幹嘛！？在跟詐騙集團聯絡對不對」，最後發現林女並非車手，但已讓林女火冒三丈，臉書社團發文抱怨警執法過當。

林女在臉書表示，自己正當工作，不偷不搶，昨晚在三重正義南路的超商，邊滑手機邊用ATM打算匯款2400元給主管，卻遇到1名警員，向她表示「我可以懷疑妳是詐騙車手」，儘管出示與主管的對話紀錄，警員仍大喊「妳是不是在跟詐騙集團聯絡？」，音量大的整間店都聽得到，讓她覺得倍受羞辱。

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林女還說，她配合警方出示證件，警方卻在她要拿回身分證時不願歸還，還試圖拿她手機並搜索包包，警員查證完要離去時，林女問警員是哪個分局的，警員卻未理會，騎上警用機車就走了。

對此，三重分局回應，該員見到林女邊操作ATM邊使用手機，直覺是遭詐騙被害人或是提款車手，才會上前主動關心，整個盤查過程合乎規定，林女所稱不願歸還歸還身分證一事，單純是還沒查驗身分完畢，查驗完畢後就馬上歸還，查無不法情形離去，造成民眾誤解，分局會持續加強同仁執勤技巧與應對態度。

三重分局說，疫情期間詐騙集團橫行，ATM遭車手提領數有升高趨勢，8月份就在該超商附近查獲2個詐欺集團13人及5名提領車手，警方才將該區域金融機構及超商ATM列為巡邏盤查重點。

林女還說，她配合警方出示證件，警方卻在她要拿回身分證時不願歸還，還試圖拿她手機並搜索包包。（記者鄭景議翻攝）

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