衰遇休假警栽了！ 3車手超商提領贓款60萬被活逮

中壢警方查獲3車手，在車上搜出60餘萬元詐騙贓款。（記者李容萍翻攝）

2021/11/02 18:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所警員張家鳴，昨（11/1）日休假，經過超商時見王姓男子（24歲）在超商內ATM提款機旁，一邊提款、一邊反覆察看手機，張員憑著當警察13年的直覺，懷疑是詐騙集團車手，便不動聲色通報同事趕來盤查，不僅當場人贓俱獲，還查獲在外接應的2名同夥，共起出60萬3000元贓款，全案於今日依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，當時王男與賴姓男子（24歲）及吳姓女子（27歲）共乘自小客車前往元化路這家超商提領詐欺贓款，3人將車輛停放於中壢區元化路超商對面並由王男下車前往提領，賴、吳2人則在車上把風。

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張員當時發現王男一邊操作ATM提款一邊反覆察看手機，除上前表明身分實施盤查，確認違法事證，也通知派出所線上警網馳赴支援，依法將3人帶返派出所偵辦，警方後續在其車輛上查獲詐欺贓款60萬3000餘元及金融提款卡15張，所查扣金融提款卡經165查證為已被列為警示帳戶的金融提款卡，3人對於從事詐騙集團提領車手坦承不諱，警方正持續向上溯源，以維轄內治安。

由於近1年多來受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響各式詐騙案激增，桃園市警察局長陳國進今日偕中壢警友站人員親往中壢警分局頒獎，肯定基層員警於休假期間仍發揮人民保母鷹眼建功，打擊詐騙不遺餘力。

中壢警分局提醒民眾，如接獲陌生來電或社群軟體陌生訊息，一定要謹記反詐騙三要訣，「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕、少一分損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中壢警方查獲3車手，在車上搜出60餘萬元詐騙贓款及金融提款卡15張。（記者李容萍翻攝）

桃園市警察局長陳國進（左2）偕中壢警友站人員親往中壢警分局頒獎，肯定基層員警於休假期間仍發揮人民保母鷹眼建。 （記者李容萍攝）

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