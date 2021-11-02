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    2個月賺近千萬！6旬科大教授失業當詐團車手頭

    警方逮詐團主嫌30歲劉姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮詐團主嫌30歲劉姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/11/02 17:04

    〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲劉姓男子謊稱招募「電子遊藝場」開分外務人員，招募無業年長者、身心障礙者等弱勢族群加入，實則擔任詐團車手，今年5月到7月間獲利近千萬元，其中車手頭還曾擔任北部某私立科大約聘教授，因疫情缺錢應徵工作，不知情加入詐團後，還協助再找下線車手，警方收網逮人，將劉男等17嫌依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    刑事局接獲被害人報案，指遭詐團以「猜猜我是誰」方式行騙，警方先逮車手並向上溯源，發現該詐團為躲避查緝，將機房設在中國，利用報紙刊登求職廣告，誆稱電子遊藝場業者招收外務人員，開出月薪3萬5千元至4萬5千元、加班另計、月休8天等條件，成功吸引受疫情影響之無業年長者、身心障礙人士等弱勢族群應徵。

    警方說，其中有名曾任北部某科大約聘教授的60多歲男子，一開始因年紀及疫情失業應徵，加入詐團後，還協助再找下線車手及收水手；而詐團把騙來的詐欺贓款，經四至五層轉手後，交予水房成員以購買虛擬貨幣（泰達幣USDT）方式洗錢，製造斷點規避警方查緝。

    警方調查，劉男及同夥以公司名義申辦大量電話卡，再運用「貓池（modem pool）」批量接收驗證簡訊、註冊蝦皮假帳號，待帳號成功開通後販售至中國廣東地區，警方研判詐團是利用該批假帳號設立蝦皮賣場，遂行假網購詐欺相關犯行。

    警方專案小組自7月迄今發動3波行動，陸續查獲車手、收水手、水房幹部共17人到案，查扣手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池（modem pool）2台、電腦等贓證物，目前已查知20名被害人，並持續清查中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    劉男登報招攬外務人員，實則擔任車手。（記者姚岳宏翻攝）

    劉男登報招攬外務人員，實則擔任車手。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣大批證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣大批證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提供跨境電信詐欺、虛幣洗錢流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提供跨境電信詐欺、虛幣洗錢流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

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