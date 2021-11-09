遭色男詐誘脫衣視訊 17歲少女羞憤跳樓

17歲少女被色男詐誘脫衣視聊。（情境照）

2021/11/09 11:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕從事水泥工的溫姓男子，去年3月間透過IG結識17歲少女小婕（化名），誆稱可提供打工機會，只需脫衣與人視訊聊天，就可領50萬元，露胸可加碼到80萬元，小婕依約上線後，被母親獲悉提告拆穿騙局，少女受創羞憤跳樓，致身體多處受傷，溫男被橋頭地院依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪重判8年。

判決指出，國中畢業、從事水泥工溫男，去年3月7日下午，透過IG傳訊息給與17歲少女小婕，稱可提供打工機會，只要以Line和男子視訊就可以賺錢，小婕信以真，將他加為好友，溫男進一步指稱，若依其指示脫衣視聊就能獲得50萬元，雙方依約進入脫衣視訊狀態後，溫進一步誘騙小婕願支付80萬元，要求赤裸胸部與其視訊。

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事後，小婕遲未收到80萬元，將此事告知母親而拆穿騙局，少女得知受騙心靈受創，對於自己無知受辱羞憤自責，跟母親說，「我知道錯了，請再給我一次機會！」還一度於案發後跳樓致身體多處受傷。

溫男到案後，也十分懊悔，積極與少女、及其母尋求和解，辯護人也寫信聯繫少女母親，但信件均遭退回，橋頭地院審酌被告造成少女身心健康受負面影響，所生危害非輕，依「以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」重判8年，可上訴。

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