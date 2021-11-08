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    首頁　>　社會

    房客自殺成凶宅 房東向死者母親求償200萬元敗訴

    橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

    橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

    2021/11/08 14:53

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市王姓屋主去年5月間，將台南市1間房屋出租予黃姓女子，未料，黃女半年後在屋內輕生，王男主張黃女讓其房屋變成凶宅，向黃女母親提告求償房產價損200萬元，橋頭地院審理認定黃女母親非租約保證人，且該房屋隔月即以原租價1萬6千元出租，並未減損價差，判王男敗訴。

    經營美容工作室未婚的黃女，去年5月間以每月1萬6千元，向王姓屋主承租在台南市一間公寓，租約1年，黃女卻於今年1月間在租屋內輕生，其母親痛失愛女，傷心辨完後事之後，成為黃女的法定繼承人。

    屋主王男以黃女輕生造成其房產成為凶宅，主張該房屋價值500萬元，並聲稱受有40%貶損200萬元，向黃女母親提告求償。

    黃女母親則稱，她一開始就不認同女兒承租房屋之決定，並未簽署連帶保證人，女兒入住半年後，其身心健康逐漸出現異狀，女兒無奈了結自己性命，但房屋本身未遭受任何物理性變化或損壞之情況。

    橋頭地院審理發現，黃女去年1月，在租屋處輕生後，該房舍在隔月就又以原出租價1萬6千元順利出租，案發後，房東也無託售記錄，其房屋交易價格未有實際貶損之情形，侵權行為是以填補損害為原則而非讓人獲得利益之法理，判王男敗訴，可上訴。

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