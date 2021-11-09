把機車借給15歲同學出車禍 18歲男與家長也得賠償

新北地院。（資料照）

2021/11/09 11:24

〔記者王定傳／新北報導〕18歲張姓男子因晚讀而與15歲盧姓少年是高職同學，2019年間，沒有駕照的盧少騎乘張男的機車，載著張男上路，與陳姓騎士發生車禍，陳某不僅受傷還骨折，先與盧少及其家長和解獲賠25萬元後，再向張男及其家長提出求償；新北地院審理後，判決張男及其家長賠償15萬餘元，可上訴。

本案發生於2019年5月11日凌晨1時許，盧少無照騎乘機車載張男沿新北市三重區疏洪東路行駛，至重新路口欲迴轉時，未打左轉燈就從外側車道迴轉，與陳姓騎士發生碰撞，陳某因此人車倒地，受有右側鎖骨骨幹移位閉鎖性骨折、右側肩膀挫傷、左側膝部擦傷、右側前臂擦傷等傷勢，機車亦因而損毀。

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警方及新北市政府交通裁決處均認定本案肇事因素是盧少無照駕駛、由外側車道切往內側車道違規迴轉未至暫停區暫停、迴轉時未開啟方向燈且未看清車道中來車，陳某則無肇事原因。

陳某主張，張男與盧少為高中同學，張男理應知悉盧少為未成年人並無駕照，而不得駕駛機車，竟出借機車並與其同乘，亦有過失，再者，事發時盧少年僅15歲，張男已18歲，均為民法限制行為能力人，故張男的法定代理人應與張男負連帶賠償責任。

對此，張男主張，盧少為橄欖球隊球員、身材較其他同學高大，且班上亦有同學已滿18歲，加上他亦常見到盧少多次騎車上學，因此誤認盧少已有駕駛執照，且依一般社會經驗，出借車輛並不會核對借用人有無駕照，僅有出租車輛營業才有確認駕照情形，他對盧少無駕照一事，主觀上實無任何過失。

但法官認為，張男自承知道自己晚讀，且知悉一般應屆高一生，應未滿18歲，亦知道未滿18歲不能考駕照，並坦言不知盧少是否有駕照，依常情及經驗法則，張男應可認知與其同為高一生的盧少，未必已滿18歲且有駕照，顯見他未經確認即貿然同意出借機車，導致盧少違規不慎撞擊陳某成傷，在扣除盧少已賠償的金額後，判決張男及其家長仍須負擔15萬餘元。

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