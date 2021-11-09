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    銀行準新郎官阻詐 侯友宜贈金鏟子祝賀

    侯友宜送金鏟子給玉山銀行永和分行劉姓專員及他未婚妻感謝阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    侯友宜送金鏟子給玉山銀行永和分行劉姓專員及他未婚妻感謝阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/11/09 10:58

    〔記者姚岳宏／台北報導〕「葉門軍醫」又來騙台灣人！新北市永和7旬趙姓婦人，9月下旬透過臉書，認識自稱是「葉門軍醫」的男子，對方稱身在戰地，想飛來台灣與趙婦見面，要求匯款新台幣15萬元幫助買機票，趙婦前往玉山銀行永和分行匯款，幸好遇上機警的劉姓專員，直覺趙婦遇詐，連忙報警擋下這筆匯款，今天上午在新北市警察局舉辦的警政工作會報，市長侯友宜特別頒獎表揚，得知劉專員即將新婚，還致贈一把金鏟子祝賀，感謝守護民眾財產安全。

    新北市警方統計，今年1至10月份金融機構攔阻詐騙共354件，攔阻詐騙金額達新台幣1億4136萬5570元，較去年同期增加 139件，攔阻金額增加7千5百萬元，攔阻雖有成效，但也顯示詐騙集團仍然猖獗，仍持續利用各種管道，詐騙無辜民眾。

    警方表示，7旬趙姓婦人平日獨居在家，喜歡利用臉書跟人交友聊天，日前她在臉書認識一名長相帥氣，自稱擔任葉門軍官的男子，對方除傳來多張在葉門從事軍事醫療的照片，也多次強調葉門戰地動盪不安，想來台灣來陪伴婦人過下半輩子。

    對方說戰地慌亂，買機票不方便，請趙婦匯款新台幣15萬元，到台灣後就會歸還，趙婦不疑有他，拿著存摺就奔到玉山銀行永和分行匯款，正好碰上準備新婚的劉姓專員，當時他發現婦人一邊匯款一邊看手機，直覺可疑，問婦人要匯款給誰，婦人不假思索就說「我朋友在葉門要買機票」，劉姓專員一聽就知是詐騙，立刻通報永和警方到場，順利攔下這筆匯款。

    今天上午，這名阻詐有功的準新郎官劉專員帶著美麗的未婚妻，與另外44名阻詐有功的行員，出席新北市警局的警政工作會報，親自接受市長侯友宜的頒獎，侯友宜說，古時候的人常常流傳著這句話：「娶某前，生子後」，意思是說人在結婚前以及生小孩之後，運氣會特別好，他特別感謝劉專員並致贈這對準新人一把金鏟子，預祝他們百年好合，早生貴子！

    侯友宜送金鏟子給玉山銀行永和分行劉姓專員及他未婚妻感謝阻詐，左為新北市警局長黃宗仁。（記者姚岳宏翻攝）

    侯友宜送金鏟子給玉山銀行永和分行劉姓專員及他未婚妻感謝阻詐，左為新北市警局長黃宗仁。（記者姚岳宏翻攝）

    侯友宜送金鏟子給玉山銀行永和分行劉姓專員及他未婚妻感謝阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

    侯友宜送金鏟子給玉山銀行永和分行劉姓專員及他未婚妻感謝阻詐。（記者姚岳宏翻攝）

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