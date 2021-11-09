為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    60歲阿伯遭詐130萬報警 車手貼「撒隆巴斯」遮刺青反成特徵

    詐騙百萬車手貼「撒隆巴斯」遮頸部刺青，反成了警方追緝辨認目標。（圖：讀者提供）

    詐騙百萬車手貼「撒隆巴斯」遮頸部刺青，反成了警方追緝辨認目標。（圖：讀者提供）

    2021/11/09 09:58

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市高姓男子接獲假檢警詐騙老梗電話，仍提領出130萬元現金交給「地檢署執行官」，發現受騙後報警，小港分局查緝時發現執行官左後頸總貼著撒隆巴斯，5日北上逮人時，才發現他是用藥膏遮掩身上明顯刺青，反倒成為明顯查察目標。

    年約60歲高姓被害人1日下午2時接獲佯裝中華電信人員電話，誆稱他電話遭冒用，套取被害人個資後，陸續有自稱電信警察局犯罪調査科與台北地檢署的人來電，告知他涉嫌擄人勒贖案件，要凍結所有銀行帳户；詐騙集團認已取得被害人信認，便假借好意提出說要幫忙申請法院公證，要求報案人將現金130萬提出，冒稱地檢署執行官歹徒拿取現金後，報案人才驚覺受騙，至小港派出所報案。

    小港分局成立專案小組偵辦，調閱上百支以上路口監視器、並交叉比對影像，及各大型數據庫資料，鎖定20歲莊男涉有重嫌，警方發現他冒稱地檢署執行官向被害人取130萬元現金時，左後頸貼著撒隆巴斯，成為容易辨認目標。

    莊嫌行蹤遍及大台北及中部地區，漂浮不定，最後專案小組發現莊嫌欲以相同手法至彰化縣取款，分局長陳志榮指示專案小組停休並立即北上逮人，於5日傍晚在彰化市民族路將他逮捕。警方也揭開莊嫌左後頸貼藥膏理由，原來他身上刺青明顯，為了取信被害人而遮掩，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

    小港分局分局長陳志榮呼籲，詐騙手法層出不窮，只要與素未謀面的人論及金錢，極有可能是詐騙集團，民眾務必把握「先冷靜、後查證、再報警」三原則，以免落入詐騙圈套，接獲可疑電話請撥打165防詐騙專線或至鄰近派出所詢問，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衰遇休假警栽了！ 3車手超商提領贓款60萬被活逮
    2021/11/02 18:58

    衰遇休假警栽了！ 3車手超商提領贓款60萬被活逮
    警匪片真實上演！台中警街頭攔車 包夾抓詐騙車手
    2021/07/13 21:47

    警匪片真實上演！台中警街頭攔車 包夾抓詐騙車手

    仿冒孅體茶 醫師呼籲千萬別亂喝
    暮年愛情夢碎 退休婦與警聯手抓「外交官助理」
    2021/07/06 22:39

    暮年愛情夢碎 退休婦與警聯手抓「外交官助理」
    替詐團騙到2公斤黃金 車手抽1.1萬佣金卻判2年賠328萬
    2021/05/24 23:49

    替詐團騙到2公斤黃金 車手抽1.1萬佣金卻判2年賠328萬

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播