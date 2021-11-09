60歲阿伯遭詐130萬報警 車手貼「撒隆巴斯」遮刺青反成特徵

詐騙百萬車手貼「撒隆巴斯」遮頸部刺青，反成了警方追緝辨認目標。（圖：讀者提供）

2021/11/09 09:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市高姓男子接獲假檢警詐騙老梗電話，仍提領出130萬元現金交給「地檢署執行官」，發現受騙後報警，小港分局查緝時發現執行官左後頸總貼著撒隆巴斯，5日北上逮人時，才發現他是用藥膏遮掩身上明顯刺青，反倒成為明顯查察目標。

年約60歲高姓被害人1日下午2時接獲佯裝中華電信人員電話，誆稱他電話遭冒用，套取被害人個資後，陸續有自稱電信警察局犯罪調査科與台北地檢署的人來電，告知他涉嫌擄人勒贖案件，要凍結所有銀行帳户；詐騙集團認已取得被害人信認，便假借好意提出說要幫忙申請法院公證，要求報案人將現金130萬提出，冒稱地檢署執行官歹徒拿取現金後，報案人才驚覺受騙，至小港派出所報案。

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小港分局成立專案小組偵辦，調閱上百支以上路口監視器、並交叉比對影像，及各大型數據庫資料，鎖定20歲莊男涉有重嫌，警方發現他冒稱地檢署執行官向被害人取130萬元現金時，左後頸貼著撒隆巴斯，成為容易辨認目標。

莊嫌行蹤遍及大台北及中部地區，漂浮不定，最後專案小組發現莊嫌欲以相同手法至彰化縣取款，分局長陳志榮指示專案小組停休並立即北上逮人，於5日傍晚在彰化市民族路將他逮捕。警方也揭開莊嫌左後頸貼藥膏理由，原來他身上刺青明顯，為了取信被害人而遮掩，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

小港分局分局長陳志榮呼籲，詐騙手法層出不窮，只要與素未謀面的人論及金錢，極有可能是詐騙集團，民眾務必把握「先冷靜、後查證、再報警」三原則，以免落入詐騙圈套，接獲可疑電話請撥打165防詐騙專線或至鄰近派出所詢問，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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