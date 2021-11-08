秀泰影城百萬會員資料庫被駭 男子8小時內遭詐百萬

知名電影院「秀泰影城」疑遭駭客入侵，會員資料被詐團拿來行騙。（本報合成）

2021/11/08 12:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕知名電影院「秀泰影城」疑遭駭客入侵，會員資料被詐團拿來行騙，台北市有民眾接獲假客服來電，謊稱會員系統設定錯誤，要求取消訂單，陸續利用網路銀行、ATM轉帳20餘筆，直至帳戶金額持續減少才驚覺自己遭詐，短短8小時內竟轉出新台幣114萬餘元。

根據165反詐騙諮詢專線統計，秀泰影城遭詐團假冒並誘騙民眾利用網路銀行或ATM取消設定的詐騙案件，自10月起至11月7日止，已接獲將近90件民眾進線諮詢或報案案例，秀泰影城事後雖寄出郵件及簡訊通知百萬會員，仍有多人受害，警方提醒，該影城因會員資料遭駭客入侵外洩，導致民眾接獲詐騙電話，除業者需加強防駭機制，也呼籲民眾慎防詐騙話術，避免上當。

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警方調查，北市1名40歲的林姓男子，本月在家接到一通自稱秀泰影城客服電話，告知因「會員系統設定錯誤」，林男的會員帳號誤訂了20張電影票券，將從會員帳號所設定的信用卡扣款，如要取消訂單，電話會再轉由銀行端處理取消事宜。

林男一時不察，相信對方所言並依指示操作，陸續利用網路銀行、ATM轉帳20餘筆，存入對方指定的帳戶，直至帳戶金額持續減少才驚覺自己遭詐，短短8小時內轉出114萬餘元。

警方指出，詐團常見話術為「設定成高級會員」需扣繳會費、系統出錯「訂成團體票券」、誤設「自動儲值」萬元儲值金、「誤刷信用卡」需辦理退費，以及「資料與其他會員搞混」需重新設定等，利用民眾急切欲取消錯誤設定的緊張情緒，假冒影城客服、銀行客服逐步誘騙民眾操作網路銀行或ATM可輸入「密碼」、「代碼」解除設定，實際上卻是騙民眾利用匯款功能將款項轉出至詐騙集團指定的人頭帳戶。

刑事警察局呼籲，此類手法為「解除分期付款」變體詐騙，除請相關業者加強會員資料防護系統，並於官方網站、訂票系統等通路提醒民眾慎防遭詐，也請民眾如接獲類似來電，告知因系統錯誤需利用網路銀行或ATM重新設定，勿輕易相信，直接掛掉電話，也可撥打165反詐騙諮詢專線詢問，以免把自己的財產，全轉進了詐騙集團的口袋裡，欲哭無淚。

秀泰影城事後在網站提醒慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒解除分期詐騙手法。（記者姚岳宏翻攝）

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