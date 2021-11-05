「石油大亨」讓46歲人妻暈船急匯35萬 警方阻詐還被轟回去

林姓人妻陷入愛情陷阱，瞞著丈夫竟然要匯給對方35萬元。（警方提供）

2021/11/05 12:58

〔記者楊金城／台南報導〕異國網戀騙局又出現，這次是假冒義大利石油大亨來調頭寸，台南新營46歲林姓人妻陷入愛情陷阱，瞞著丈夫竟然要匯給對方35萬元，警方到場阻詐還被林婦轟回去，警方費時5小時解釋，才讓人妻相信是國際詐騙，阻詐成功。

新營警分局後鎮派出所12日接獲合作金庫分行通報林女要匯款新台幣35萬元，行員察覺林女疑似受詐騙，第一時間通報請求協助。

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面對行員及警員的關懷提問，林女拒不配合，態度不耐，不願透露匯款原由，將警員趕離，後鎮所所長王建智接獲通知，也前往分行二度與副所長施福昇、警員陳宏科苦勸女子，使出拖延戰術勸阻匯款。

警方另一方面聯繫林女的兒子等家人即時到場勸說，持續周旋5小時後，林女才打消匯款念頭。

警方調查，2個多月前，林婦在line通訊軟體結識自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，雙方以翻譯軟體交談，林婦限入網戀騙局，互稱愛人；對方後來竟稱提煉石油機器故障，急需資金購買新機器才能完工，向林女借款新台幣35萬元，林女真的上當，前往銀行匯款，幸好被警方和行員阻擋。

新營分局建議使用LINE的民眾可從「其他」→「設定」→「好友」中取消「允許被加入好友」及「公開ID」，就可避免被陌生人加好友，甚至受騙，還可能因透露個資不自覺地成為人頭帳戶，不可不慎。

林姓婦女（左）瞞著丈夫竟然要匯給對方35萬元，新營警到場和行員費時5小時解釋，才阻擋匯款。（警方提供）

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