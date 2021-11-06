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    首頁　>　社會

    詐團又耍花招！假冒銀行經理警告婦人「小心詐騙」

    林姓婦人感覺電話中刑警說的話前後矛盾，決定自己到中興派出所問真警察，對方說的資料，她還細心的記在紙上。（中興警分局提供）

    林姓婦人感覺電話中刑警說的話前後矛盾，決定自己到中興派出所問真警察，對方說的資料，她還細心的記在紙上。（中興警分局提供）

    2021/11/06 11:31

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕詐騙集團手法更多元！南投中興新村有林姓民眾接獲詐騙電話，自稱是國泰人壽北市襄陽分行經理，稱有人拿林婦身分證、委託書要辦理防疫理賠，懷疑是詐騙，要林女跟警方報案拿三聯單，還幫她「轉接」電話給北市刑大請警員說明，由於刑警說法漏洞很多，林婦最後決定親奔中興派出所口頭詢問，警員熱心幫忙打電話到國泰人壽襄陽分行，確認林婦遇到詐騙。

    年近70歲的林婦，上週接到自稱國泰襄陽分行經理「楊志偉」電話，指稱有人拿林婦的身分證、委託書要辦防疫理賠，感覺對方怪怪的，擔心是詐騙要她當心，林婦回應「我的證件都在身邊啊！」「楊姓經理」即提醒最好跟警方報案拿三聯單確保權益，還幫忙「轉接」電話給北市刑大張姓刑警。

    張姓刑警跟林姓婦女電話對談，頻頻出現漏洞，前後矛盾，林婦感覺不對勁，決定自己親自去問警察，於是掛掉電話，直接到附近的中興派出所詢問。

    派出所值班警員莊雅萍幫她查詢國泰人壽分行名稱，確定有襄陽分行，直接打過去找經理，而該分行經理姓蔡，分行沒有叫「楊志偉」的員工，而該分行已經接獲多通電話告知有「楊經理打電話提醒有人冒用身分，應該是遇到詐騙…」。林姓婦人經女警幫忙確認後，知道是詐騙電話，疑惑解除後才安心返家。

    中興警分局指出，詐騙手法一再翻新，還都要結合時事，並且假好心關心提醒「可能遇到詐騙」，提供的訊息混雜真的，讓半信半疑民眾相信，而林姓婦人繼續與對方通話，可能就會被騙走個資。

    中興派出所年輕女警莊雅萍幫婦人打電話、查資料，證實婦人遇到詐騙。（中興警分局提供）

    中興派出所年輕女警莊雅萍幫婦人打電話、查資料，證實婦人遇到詐騙。（中興警分局提供）

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