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    被詐騙「健保卡遭鎖」！妻拿錢要夫匯款 他存進自己帳戶

    1名男子在臉書發文表示，妻子接獲詐騙電話，稱健保卡遭到鎖卡，必須匯款解鎖否則會吃上官司，他靈機一動「創造雙贏的結果」。（圖取自爆廢公社）

    1名男子在臉書發文表示，妻子接獲詐騙電話，稱健保卡遭到鎖卡，必須匯款解鎖否則會吃上官司，他靈機一動「創造雙贏的結果」。（圖取自爆廢公社）

    2021/11/06 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕1名男子今（6日）在臉書發文表示，妻子昨（5日）接獲小額詐騙電話，稱健保卡遭到鎖卡，必須匯款解鎖否則會吃上官司，妻子緊張地要他去轉帳，他也貼心地幫忙跑腿，把妻子的錢匯到自己的帳戶，「創造雙贏的結果」。

    男子在臉書社團「爆廢公社」指出，妻子昨天接獲自稱健保局的人致電通知，稱健保卡遭到鎖卡，必須趕快把錢匯到指定帳戶解鎖，否則就會吃上官司，對方還給了一組收款專戶帳號，妻子當下相當緊張，打給丈夫哭訴。

    男子表示，妻子平時自稱很聰明，但無論他怎麼勸「這是詐騙」都沒有用，妻子相當堅持要聽從對方的指示轉帳匯款，於是丈夫起初無奈地接過老婆的錢，明知是詐騙還要貼心幫忙跑腿轉帳，不過他頓時靈機一動，把一千多元錢存入了自己的帳戶。

    男子說，在存錢完畢的當下，立刻打電話通知妻子已處理完畢，「老婆聽到之後很放心，我也很開心，能夠創造雙贏的結果，是我這輩子最樂見的事情」，他也強調「我保證我沒有私心」。

    許多網友看見這段經歷，紛紛笑稱男子「相當奸詐」，許多人開玩笑留言「詐騙集團被利用了」、「你確定不是你先找人串通好的嗎？」、「有點替你擔心，被老婆發現錢是存在你的戶頭之後的下場」、「東窗事發之後，你的健保卡上會註記，重大傷病了」、「首腦很明顯是誰了哈哈」。

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