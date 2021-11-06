誤信假行員來電推銷貸款 男子成了詐團人頭戶還兼車手

劉男跟假銀行行員的對話。（記者邱俊福翻攝）

2021/11/06 16:33

〔記者邱俊福／台北報導〕南投縣1名50多歲劉姓男子，前月接獲假銀行行員來電，詢問有無貸款需求，結果為了能順利貸款，遭對方以需製造正常金錢往來紀錄為由，不僅給予帳戶，成了詐騙集團的人頭戶，還協助提領贓款，無意間成了車手，刑事局今提醒民眾小心此種手法，避免受害。

刑事局表示，今年9月間，劉男在家中接到一通自稱某銀行行員的來電，詢問他有無貸款需求，也可協助辦理貸款整合，當時劉男因身揹車貸，也曾因信用問題有與銀行協商的紀錄，便與對方互相加LINE，以便進一步討論有關貸款的事宜。

請繼續往下閱讀...

雙方往來對話中，劉男不僅依照對方提問，將自己目前的工作及存款狀況一一告知，甚至將銀行帳戶、健保卡、身分證都拍照傳送過去。隔日，劉男的手機又有另名自稱銀行貸款部的人員加入他的LINE，表示為了利於審核貸款，必須製造一些與銀行間有「正常金錢往來」的優良紀錄，告知劉男其帳戶接下來會收到一些匯入款項，請必須依照指示，在24小時內將這些款項提領交還給銀行的「取款助理」，如果沒有做到，即涉嫌侵占、竊盜、詐騙罪責。

刑事局表示，劉男當時因需錢孔急，便同意配合對方的所有要求，接下來幾天內，劉男的帳戶陸續有3筆總額達73萬元的款項匯入，他也依對方指示，分多次提領、轉交給所謂的「取款助理」。不料數日後，劉男接到真正的銀行行員來電，告知他的帳戶因有民眾報案遭詐，目前已被凍結。

劉男才驚覺上了詐騙集團的當，那些所謂製造正常金錢往來紀錄的款項，原來是其他民眾被詐騙的金錢，不僅自己的帳戶從頭到尾都被當成人頭帳戶，甚至他還成了負責提款的車手。

刑事局呼籲，民眾如有資金需求，請尋求正規管道，勿輕信來路不明的電話、簡訊，或在確認訊息可信性之前，勿聽信不明人士鼓吹，輕易提供個人證件、帳戶資料，更不可透過LINE隨意傳送個資，以免被不肖分子利用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法