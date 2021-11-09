為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    付錢就能不當兵？ 婦人網戀假以色列軍人 1個月被騙4百萬

    警方呼籲民眾，遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚或要求金錢支付，切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。（基隆市警察局提供）

    警方呼籲民眾，遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚或要求金錢支付，切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。（基隆市警察局提供）

    2021/11/09 11:10

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名年近60歲的李姓婦人今年9月中旬，在臉書上結識自稱是以色列軍人，兩人相談甚歡，對談間對方稱自己不想當兵，只需要幫將軍籌款，就可免除兵役。李婦不疑有他，陸續匯了近4百萬的款項給對方，直到10月底，跟兒子聊起此事，才知遇詐，報警處理。警方則呼籲民眾，類似詐騙層出不窮，若遇陌生外國人加好友，務必小心。

    李婦向警方表示，自己在9月間結識自稱是以色列軍人的男子，對方每天噓寒問暖，對自己很好，某次聊天中，他透漏說不想繼續服兵役了，希望找人協助；詢問之下得知，他只要幫將軍籌軍餉，就可以免除兵役。

    為了幫對方免除兵役，1個月內陸續匯出近4百萬元的現金，到對方指定的戶頭內；某天覺得怪怪的，跟兒子提起此事，才發現對方明明是外國人，卻要求自己將款項匯到台灣某農會的戶頭內，明顯有詐，才知上當受騙。

    基隆市警察局刑事警察大隊警務員莊惠如指出，這是典型的假交友真詐騙，詐騙集團成員通常都用撒網式的模式，透過臉書、微信等軟體，加女子好友，天天噓寒問暖、甜言蜜語，讓被害人陷入情網，取得信任後，再謊稱為創業、結婚基金或其他急需，騙取財物；呼籲民眾，遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚或要求金錢支付，切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    銀行準新郎官阻詐 侯友宜贈金鏟子祝賀
    2021/11/09 10:58

    銀行準新郎官阻詐 侯友宜贈金鏟子祝賀
    60歲阿伯遭詐130萬報警 車手貼「撒隆巴斯」遮刺青反成特徵
    2021/11/09 09:58

    60歲阿伯遭詐130萬報警 車手貼「撒隆巴斯」遮刺青反成特徵

    仿冒孅體茶 醫師呼籲千萬別亂喝
    秀泰影城百萬會員資料庫被駭 男子8小時內遭詐百萬
    2021/11/08 12:31

    秀泰影城百萬會員資料庫被駭 男子8小時內遭詐百萬
    被詐騙「健保卡遭鎖」！妻拿錢要夫匯款 他存進自己帳戶
    2021/11/06 23:20

    被詐騙「健保卡遭鎖」！妻拿錢要夫匯款 他存進自己帳戶

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    誤信假行員來電推銷貸款 男子成了詐團人頭戶還兼車手
    2021/11/06 16:33

    誤信假行員來電推銷貸款 男子成了詐團人頭戶還兼車手
    詐團耍花招！假冒人壽分行經理警告婦人「小心詐騙」
    2021/11/06 11:31

    詐團耍花招！假冒人壽分行經理警告婦人「小心詐騙」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播