付錢就能不當兵？ 婦人網戀假以色列軍人 1個月被騙4百萬

警方呼籲民眾，遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚或要求金錢支付，切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。（基隆市警察局提供）

2021/11/09 11:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名年近60歲的李姓婦人今年9月中旬，在臉書上結識自稱是以色列軍人，兩人相談甚歡，對談間對方稱自己不想當兵，只需要幫將軍籌款，就可免除兵役。李婦不疑有他，陸續匯了近4百萬的款項給對方，直到10月底，跟兒子聊起此事，才知遇詐，報警處理。警方則呼籲民眾，類似詐騙層出不窮，若遇陌生外國人加好友，務必小心。

李婦向警方表示，自己在9月間結識自稱是以色列軍人的男子，對方每天噓寒問暖，對自己很好，某次聊天中，他透漏說不想繼續服兵役了，希望找人協助；詢問之下得知，他只要幫將軍籌軍餉，就可以免除兵役。

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為了幫對方免除兵役，1個月內陸續匯出近4百萬元的現金，到對方指定的戶頭內；某天覺得怪怪的，跟兒子提起此事，才發現對方明明是外國人，卻要求自己將款項匯到台灣某農會的戶頭內，明顯有詐，才知上當受騙。

基隆市警察局刑事警察大隊警務員莊惠如指出，這是典型的假交友真詐騙，詐騙集團成員通常都用撒網式的模式，透過臉書、微信等軟體，加女子好友，天天噓寒問暖、甜言蜜語，讓被害人陷入情網，取得信任後，再謊稱為創業、結婚基金或其他急需，騙取財物；呼籲民眾，遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚或要求金錢支付，切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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