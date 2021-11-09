投資比特幣「穩賺不賠」？61歲男按下連結網址被詐200萬元

陳姓男子誤信網路投資比特幣的詐騙標語，先後2次匯款200萬至指定帳戶受騙。（讀者提供）

2021/11/09 11:01

〔記者方志賢／高雄報導〕又傳投資虛擬貨幣詐騙案件，高雄市陳姓男子誤信網路上「穩賺不賠，保證固定獲利」投資比特幣的標語，先後2次匯款200萬至指定帳戶，欲第3次匯50萬元時，銀行行員察覺有異報警，合力拆穿詐騙集團設下的圈套，及時阻擋陳男未再匯款受騙。

前鎮區陳姓男子（61歲）受到網路上投資比特幣獲利標語所吸引，不疑有他，按下連結網址，隨後由一名自稱投資專員的歹徒，將陳男加入一個私人的Line群組，陳男依歹徒指示分別在11月2日、3日共匯款200萬至指定帳戶。

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警方表示，陳男還聽從假理專的指示下載投資比特幣的app，且app裡確實都有他購買比特幣的紀錄，讓他更堅信自己的投資，11月4日欲第3次匯款50萬元時，銀行行員察覺有異，通報員警前往了解。

前鎮警方耐心向陳男解釋近期比特幣的詐騙手法，陳男還現場撥打電話給假理專，警方發現對方口音不對勁，且說詞前後不一，甚至解釋不清為何要陳男匯款，證實對方為詐騙集團。

所幸行員及員警合力協助，陳男沒有繼續匯款給詐騙集團，警方也建議陳男至派出所報案，凍結帳戶並減少損失。 警方呼籲市民，若有遇到類似投資理財的訊息或電話，要先打去165反詐騙專線詢問或打110報案，才不會讓自己辛苦賺的錢白白送給詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

銀行行員察覺有異報警，員警拆穿詐騙集團設下的圈套。（讀者提供）

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