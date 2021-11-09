為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    投資比特幣「穩賺不賠」？61歲男按下連結網址被詐200萬元

    陳姓男子誤信網路投資比特幣的詐騙標語，先後2次匯款200萬至指定帳戶受騙。（讀者提供）

    陳姓男子誤信網路投資比特幣的詐騙標語，先後2次匯款200萬至指定帳戶受騙。（讀者提供）

    2021/11/09 11:01

    〔記者方志賢／高雄報導〕又傳投資虛擬貨幣詐騙案件，高雄市陳姓男子誤信網路上「穩賺不賠，保證固定獲利」投資比特幣的標語，先後2次匯款200萬至指定帳戶，欲第3次匯50萬元時，銀行行員察覺有異報警，合力拆穿詐騙集團設下的圈套，及時阻擋陳男未再匯款受騙。

    前鎮區陳姓男子（61歲）受到網路上投資比特幣獲利標語所吸引，不疑有他，按下連結網址，隨後由一名自稱投資專員的歹徒，將陳男加入一個私人的Line群組，陳男依歹徒指示分別在11月2日、3日共匯款200萬至指定帳戶。

    警方表示，陳男還聽從假理專的指示下載投資比特幣的app，且app裡確實都有他購買比特幣的紀錄，讓他更堅信自己的投資，11月4日欲第3次匯款50萬元時，銀行行員察覺有異，通報員警前往了解。

    前鎮警方耐心向陳男解釋近期比特幣的詐騙手法，陳男還現場撥打電話給假理專，警方發現對方口音不對勁，且說詞前後不一，甚至解釋不清為何要陳男匯款，證實對方為詐騙集團。

    所幸行員及員警合力協助，陳男沒有繼續匯款給詐騙集團，警方也建議陳男至派出所報案，凍結帳戶並減少損失。 警方呼籲市民，若有遇到類似投資理財的訊息或電話，要先打去165反詐騙專線詢問或打110報案，才不會讓自己辛苦賺的錢白白送給詐騙集團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    銀行行員察覺有異報警，員警拆穿詐騙集團設下的圈套。（讀者提供）

    銀行行員察覺有異報警，員警拆穿詐騙集團設下的圈套。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    60歲阿伯遭詐130萬報警 車手貼「撒隆巴斯」遮刺青反成特徵
    2021/11/09 09:58

    60歲阿伯遭詐130萬報警 車手貼「撒隆巴斯」遮刺青反成特徵
    秀泰影城百萬會員資料庫被駭 男子8小時內遭詐百萬
    2021/11/08 12:31

    秀泰影城百萬會員資料庫被駭 男子8小時內遭詐百萬

    國家品牌首獎 國衛院合作發表
    被詐騙「健保卡遭鎖」！妻拿錢要夫匯款 他存進自己帳戶
    2021/11/06 23:20

    被詐騙「健保卡遭鎖」！妻拿錢要夫匯款 他存進自己帳戶
    誤信假行員來電推銷貸款 男子成了詐團人頭戶還兼車手
    2021/11/06 16:33

    誤信假行員來電推銷貸款 男子成了詐團人頭戶還兼車手

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播