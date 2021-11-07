彰化伸港海域又傳摸蛤溺斃 專家：海溝在漲潮時分會淹沒退路

彰化伸港什股海域有海溝，一旦開始漲潮，潮水會先往海溝湧入，如果沒有提早撤退，人很容易就跌落海溝或是因為無法跨越海溝而整個人困在潮水中。（記者劉曉欣翻攝）

2021/11/07 11:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化伸港什股海域又傳出摸蛤男溺斃事件，當地複雜的海溝地形再次成為話題，伸港消防分隊長張惟翔表示，什股股海域是危險水域，漲潮會從外圍將受困民眾給包起來，如果民眾等到漲潮才要準備回岸邊，就很可能會發現退路被海水給淹沒了！

伸港海域一再傳出摸蛤、釣客的意外，都是沒有注意到潮汐，等到漲潮時分海浪湧來，才急著要回到岸邊，往往就很容易跌落造成溺斃。

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不過，昨天這起70歲姚姓男子自行前往什股海域摸蛤卻發生意外，許多人都很驚訝，因為這是在地人，應該比外地人更清楚潮汐時間，但今年也曾發生在地人開車順著出海路到海邊玩，結果卻因為漲潮太快，所幸只有車子滅頂，人員都順利獲救。

有地方人士強調，其實，在海域入口處都有設立潮汐告示牌，以及危險海域的警示牌，許多人都沒有放在心上，以為公告漲潮前1、2個小時前再撤退都還來得及，事實上並不是這樣的，尤其什股海域有數條海溝，一旦開始漲潮，潮水會先湧入海溝，如果沒有提早3小時撤退，很容易就會掉入海溝，或是因為無法跨越海溝，而陷在潮水中進退不得，但海浪又大到會將人吞沒。

彰化縣消防局表示，海巡人員在漲潮前3小時就會開始引導遊客與民眾撤退，昨天滿潮時分為11點43分，發現姚男困在水域是9點38分，距離岸邊約有1公里遠，因為距離太遠，海巡人員先以大聲公引導，隨即就發現姚男溺水了，救上來就沒有呼吸心跳。

張惟翔指出，什股海域是危險水域，請民眾到什股海域，請在岸邊觀看風景，不要進入海域，以免造成危險。

彰化縣伸港鄉什股海域是危險水域，入口處就提醒民眾要千萬注意。（記者劉曉欣翻攝）

彰化伸港什股海域再傳摸蛤溺斃憾事。（記者劉曉欣翻攝）

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