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    首頁　>　社會

    澎湖花嶼村長老父採紫菜未歸 發現時已無生命跡象

    花嶼村長父親傳出溺水死亡，連夜送回馬公菊島福園冰存。（記者劉禹慶攝）

    花嶼村長父親傳出溺水死亡，連夜送回馬公菊島福園冰存。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/04 21:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣疆土最西點的澎湖花嶼村，今天下午發生一起憾事，村長70多歲老父隻身去採紫菜遲遲未歸，經家人通報安檢所，同時請消防分隊協尋，發現人時已無生命跡象。

    花嶼村位在台灣最西端島嶼，島上仍有百餘名常住人口，多以漁業為生，漁獲以土魠、砲管、象魚著名，野生紫菜品質也名聞遐邇，居民安居樂業，也是澎湖少數自營發電有人居住島嶼，以柴油發電及海水淡化供應民生水電，島上也有花嶼國小及附設幼兒園。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今天下午4點45分，花嶼安檢所接獲報案，花嶼村長父親前往花嶼北側海域採收紫菜未歸，旋即通報消防局花嶼分隊，由隊員歐再得率領2名替代役男趕往現場，家屬已下水將溺者拉上岸際，但已無生命跡象。最後連夜用船送回馬公菊島福園冰存，由檢察官相驗死因。

    澎湖近來海域不平靜，上午才剛由望安另一離島東吉島送回馬公菊島福園一具無名屍，晚間又傳出花嶼村長父親溺水死亡，先前馬公第三漁港也接連發生退休員警落海、外籍漁工意外身亡案，引發人心惶惶。花嶼村長父親溺水身亡，澎湖縣議員陳佩真協助處理相關後事，讓家屬相當感心。

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