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    首頁　>　社會

    東吉海域漂流殘塊屍體 警快艇送抵馬公相驗

    東吉海域發現殘缺不全的大體，以屍袋包裹由快艇送回馬公冰存。（記者劉禹慶攝）

    東吉海域發現殘缺不全的大體，以屍袋包裹由快艇送回馬公冰存。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/04 13:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南方四島國家公園東吉島北側岸邊，十月三十一日發現一具大體，由於大體殘缺不全，無法明確辨識，今日由望安警分局雇用快艇，以黑色屍袋包裹大體送回馬公菊島福園冰存，將由檢察官相驗，並清查失蹤人口釐清身分。

    望安警分局調查指出，十月三十一日上午十時三十分，一名林姓女子在東吉島北側海邊活動，意外在礁石區發現一具已經風乾而殘缺不全的屍體，緊急向東吉安檢所通報。安檢所據報後，立即派員到場勘查，並通知警方。初步研判死亡時間已久，加上大體殘缺不全，一時間無法確定身分。

    由於東吉是三級離島，必須仰賴海運與馬公本島聯繫，警方據報後向澎湖地檢署請示，主任檢察官指示望安警分局，先以屍袋將屍體包裹妥當，運至馬公相驗，但因連日來海象不佳，因此直至今日上午才由望安警分局雇請快艇，將屍袋運送回馬公本島，並直接運往菊島福園冰存，等待檢察官進行相驗。

    因整具大體只剩軀幹部份，並呈風乾現象，無法由外觀判定性別及特徵，警方初步判斷應該死亡有一段相當長的時間，而且是從海上漂至東吉，最後卡在礁石上。因此確定大體身分為當務之急，才能進而釐清死因與清查人際關係，檢察官會先採檢大體的DNA，進一步確定性別，並由全國失蹤人口資料庫縮小範圍，進而能確定身分，再釐清相關死因。

    大體送往菊島福園冰存，等待檢察官相驗處理。（記者劉禹慶攝）

    大體送往菊島福園冰存，等待檢察官相驗處理。（記者劉禹慶攝）

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