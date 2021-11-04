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    澎湖赤崁龍德宮遶境 首站抵達鳥嶼進香

    王船隊伍抵達鳥嶼後，旋即展開遶境祈福儀式。（記者劉禹慶攝）

    王船隊伍抵達鳥嶼後，旋即展開遶境祈福儀式。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/04 10:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖大赤崁龍德宮五府千歲起駕遶境祈安大典，今日起展開一連四天活動，首站搭船前往離島鳥嶼遶境，5日前往湖西、6日在通梁、7日返回赤崁，不僅眾多信徒隨行祈福，白沙鄉長宋萬富、議員魏長源、宋昀芝也都共襄盛舉。

    龍德宮供奉的高、朱、范、柴、李等五府千歲，1994年駐蹕宮中，已有27年時間，即將在12月30日返回天庭繳旨，因此先期舉辦遶境祈安大典，與友廟鳥嶼龍德宮、湖西天后宮、通梁保安宮等進行宗教交流，今日前往鳥嶼首場進香，明後天持續前往湖西、通梁，7日齊聚赤崁龍德宮大會師。

    赤崁大會師後，旋即展開建醮科儀，並開啟50多天的明華園歌仔戲精彩表演，鄉長，將在12月30日舉行燒王船儀式，正式恭送五府千歲返回天庭述職。今日首場前往離島鳥嶼遶境，由漁船護駕，船隊浩浩蕩蕩由海路出發前進鳥嶼，並登島與友廟鳥嶼龍德宮展開宗教交流。

    由於赤崁龍德宮為白沙鄉治所在地，為當地信仰中心，加上友廟擴及湖西鄉、鳥嶼離島及通梁村，吸引不少信徒紛紛由台灣各地趕回參與盛會，連帶讓澎湖海空運交通都再現盛況，尤其進入觀光淡季的空運更是一票難求，因此澎湖縣議員魏長源、宋昀芝，透過澎湖縣政府旅遊處長陳美齡協助，請求航空公司放大機型運輸，一圓信徒宗教返鄉之夢，也意外在觀光淡季後出現一波運輸高峰。

    王船船隊浩浩蕩蕩由海路出發，前進鳥嶼港登岸。（記者劉禹慶攝）

    王船船隊浩浩蕩蕩由海路出發，前進鳥嶼港登岸。（記者劉禹慶攝）

    赤崁龍德宮五府千歲祈安遶境大典，首站搭船前往離島鳥嶼。（記者劉禹慶攝）

    赤崁龍德宮五府千歲祈安遶境大典，首站搭船前往離島鳥嶼。（記者劉禹慶攝）

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