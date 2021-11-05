醫師娘撞翻機車肇逃 酒測值1.55 因2個小細節獲判無罪

醫師娘喝了紅酒又開車撞到人肇逃，但是律師找到2個細節證據，證明她沒有犯案的故意。（資料照）

2021/11/05 05:56

〔記者王捷／台南報導〕開名車的醫師娘酒測值高達一點五五，撞翻一對母女又肇逃，她委託的律師用2個小細節讓她獲判無罪。律師提出，一般駕駛在撞到東西後，會有煞車的反射動作，但調閱監視器，醫師娘的車子煞車燈沒有亮，並請科大附設醫院作證，表示在這樣的酒測值下，可能是在半意識或無意識狀態，這證明醫師娘並沒有肇事逃逸的故意，法官採信了這個說法判處無罪，檢方將上訴。

這件肇逃案發生於去年12月22日，醫師娘在家中喝了許多紅酒後意識開始模糊，直到她接到校車隨車人員通知，才嚇得跳起來，想起當日晚間6點要接孩子放學，她急忙開車出門，過程中記憶模糊，只記得看到紅燈要停車，直到她恢復意識時，就看到警察在身邊。

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實際上，醫師娘在開車時撞翻了一輛機車，騎士母女受傷，女兒還因此鎖骨骨折，隨後又追撞一輛小客車，小客車駕駛氣得追上醫師娘，還鑽進她車內想拔鑰匙，不過醫師娘卻表示沒有記憶；警方抵達時，也發現她語無倫次，起初還不願意下車，只是蹲在路邊喃喃說「要接小孩」。

醫師娘無法酒測，但經過抽血檢驗換算，她的酒測值高達1.55毫克，在清醒後她得知撞傷了人，逐一與被害者和解，不過因為肇事逃逸屬於非告訴乃論罪，檢察官提起公訴，律師娘也因此聘僱律師打官司，然而刑法的處罰要旨在「是否有犯案的故意」，律師得知醫師娘喝醉斷片的過程，認為她沒有行為能力，也就是說沒有故意要肇逃。

律師先提出的證據是監視器畫，這是針對「反射動作」的問題辯解，一般駕駛在行車過程如果發現撞到東西或被撞到，會有煞車的反射動作，但車禍當下的監視器畫面，醫師娘的名車並沒有亮起煞車燈，這表示當下並沒有這樣的反射動作。

另外，一間科大附設的醫院也提出證函，以醫師娘的酒測值回推，100毫升的血液中含有0.311克的酒精，以相關的醫學文獻顯示，在這個時候，一般人可能處於半意識或無意識狀態，身體功能開始喪失，對周遭事務的辨識及反應能力降低，所以醫師娘辯稱不曉得撞到人，也不是說不可能。

法官採信了律師的辯解，加上醫師娘與被害人和解，因此做出無罪判決，但檢察官本月將上訴，認為醫師娘不可能沒聽到撞擊的聲音。

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