酒測數據非絕對代表人體反應 律師：可訂重測標準

警方使用的酒測器均定期受檢，確保準確性。 （記者李立法攝）

2021/11/02 00:27

相關新聞請見：

體質特殊？酒測超標10倍 一審判半年、二審改無罪

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣羅姓酒駕慣犯再度被取締，卻因酒測值高出一般人能承受範圍，獲判無罪，引發爭議；有醫師指出，人體對酒精的反應常因個人體質而異，酒測科學數據所代表的人體反應並非絕對；有律師建議，可訂出客觀的重測標準，讓取締酒駕的基層員警有所依據。

請繼續往下閱讀...

根據法務部法醫研究所報告指出，酒測值0.25毫克（血液酒精濃度50mg/dl）以上，活動能力無法協調，駕駛危險性升高；0.5毫克以上，反應遲頓，協調能力嚴重障礙，駕駛車輛具高度危險；1毫克以上，會出現噁心、嘔吐、視覺模糊，無法正常行走；2毫克（血液酒精濃度400mg/dl）以上，呈現昏迷，呼吸衰竭，甚至中毒性休克死亡。

寶建醫院神經內科醫師孔令璋指出，身體對酒精的反應因人而異，有人喝一瓶啤酒就會醉，有人怎麼喝都不容易醉，酒測值2.5毫克（血液酒精濃度500mg/dl），一般人無法承受如此高的酒精濃度，通常已呈現昏迷，但並非絕對，他曾在急診室看過酒測值1點多毫克的病患進來，照理說應已爛醉如泥，沒想到人還十分清醒，人體就是這麼奧妙。

警方認為，羅男因騎車搖晃蛇行被警攔查，滿身酒氣，羅也坦承酒駕，又是累犯，其對酒精的承受力或許異於常人，法院以酒測值超出一般民眾所能承受範圍為由判羅男無罪，卻不能改變羅男違法酒駕事實。

有律師認為，類似酒駕爭議判決時有所聞，當第一次酒測數值出現客觀上的異常時，應提供執法人員及受測民眾得以重測的明確依據，警方發現明顯酒駕行為時，也要多方取證，只靠酒測數值，若出現模糊地帶，易衍生爭議。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法