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    男子宿醉肇事酒測值回溯超標 法院：回溯計算無依據判無罪

    林姓男子宿醉肇事；檢方以酒精代謝率回溯林駕車時的酒精值超標，將他依違反公共危險罪嫌起訴。基隆地院認為，酒精代謝率計算方式缺乏科學鑑定根據，據此判處林無罪。圖為警方執行酒駕臨檢畫面。（資料照，記者劉慶侯攝）

    林姓男子宿醉肇事；檢方以酒精代謝率回溯林駕車時的酒精值超標，將他依違反公共危險罪嫌起訴。基隆地院認為，酒精代謝率計算方式缺乏科學鑑定根據，據此判處林無罪。圖為警方執行酒駕臨檢畫面。（資料照，記者劉慶侯攝）

    2021/10/30 23:24

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子酒後駕車發生擦撞事故，被警方測得酒測值每公升0.16毫克，檢方以酒精代謝率回溯，算出他開車時酒精濃度為每公升0.41毫克，已超過0.25標準值，將他依違反公共危險罪嫌起訴。基隆地院認為，酒精代謝率計算方式缺乏科學鑑定根據，且每人酒精代謝程度不一，無法證明林無法安全駕駛，判處林無罪。

    林姓男子今年2月間某日晚間8時許，在台中宿舍喝高粱酒後，隔天凌晨2時許，開曳引車從台中開往宜蘭。

    清晨6時許，行經台二線84公里時，與對向車輛發生碰撞；警方測得他呼氣酒測值為每公升0.16毫克。

    檢方依交通部運輸研究所於77年8月間針對國人進行實驗研究指出為每小時0.0628mg/L（引自陳高村著吐氣中酒精含量倒推計算過程一文），以酒精代謝率（每小時每公升0.0628毫克計算，計算式：0.16＋0.0628×4=0.4112），回溯他凌晨2時許開車的呼氣酒精濃度，已達每公升0.4112毫克，超過每公升0.25毫克，依涉犯公共危險酒駕罪嫌起訴，林也因此丟了飯碗。

    法院認為，檢察官未提供交通部運輸研究所於77年8月間針對國人進行實驗研究的完整內容、來源，更無從了解，該研究採樣的人數、人種、年齡區塊、體重、飲酒習慣等條件，判斷該實驗結果或所舉數據確實具有平均代表性。

    再說，飲酒後酒精代謝的快慢，與飲酒人當時之年齡、性別、體重、身體之疲勞程度、腹中其他食物代謝情形及飲酒時間之長短等因素，均息息相關，如採樣對象與被告案發時之條件有所差異，即可能影響被告酒後駕車時實際呼氣酒精濃度值之認定，而無法完全排除其實際呼氣酒精濃度低於每公升0.25毫克可能。

    法官考量，呼氣酒精代謝率，本有因人而異的可能性及誤差值存在，若採集的樣本不同，或採取不同之計算基準，均有可能使酒精代謝率、回溯推算的呼氣酒精濃度值存在多樣性變化，在無法確定相關研究樣本數及其背景資料之前提下，有關酒精消退率的數值，缺乏科學鑑定證據。

    林男堅稱事故發生原因是對方逆向，與他曾喝酒無關。法院認為，無充足證據可證林駕駛時已達不能安全駕駛的程度，判林無罪。

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