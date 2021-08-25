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    首頁　>　社會

    夫夜飲隔天上午酒駕、妻也挨罰興訟 法官：同床同車怎會不知

    妻子名下汽車借給酒後丈夫駕駛，導致自己也一併挨罰，她雖強調事先不知丈夫已飲酒，但法院認定夫妻同床共眠，妻子對丈夫散發的酒味不可能毫無所悉，判妻子敗訴。酒測示意圖。（資料照）

    妻子名下汽車借給酒後丈夫駕駛，導致自己也一併挨罰，她雖強調事先不知丈夫已飲酒，但法院認定夫妻同床共眠，妻子對丈夫散發的酒味不可能毫無所悉，判妻子敗訴。酒測示意圖。（資料照）

    2021/08/25 11:43

    〔記者溫于德／台北報導〕洪姓丈夫痛失至親，前一晚飲酒後，隔天駕駛妻子名下汽車上路，被測出酒駕挨罰，也害洪妻一併受罰。洪妻興訟強調事先不知道丈夫飲酒，請求撤銷裁罰；但台北地院認為，夫妻共眠一晚，洪妻對丈夫散發的酒味不可能毫無所悉，判洪妻敗訴，意即仍須繳納5萬4000元罰鍰並吊扣牌照3月，可上訴。

    判決指，前年11月3日上午10時許，丈夫開車準備前往殯儀館祭拜至親，途中遇酒測路檢站時，被員警發現滿臉潮紅、全身飄散酒味，經實施酒測為超標的0.29，除了本身挨罰，坐在車內的洪妻也因為身為汽車所有人，被依道路安全交通條例第35條第7項規定，遭裁處5萬4000元以及吊扣牌照3個月。

    洪妻不服，提起行政訴訟主張丈夫因痛失至親，2日晚間與好友在外飲酒訴苦，以為睡一覺便可退酒，才在3日上午開她的車準備前往殯儀館參加公祭；另她在酒測當下才知道丈夫前一晚曾經飲酒，否認明知丈夫酒精濃度超標仍未禁止駕駛。

    新北市政府交通事件裁決處解釋，夫妻關係較一般人更為緊密，妻子對丈夫駕駛前是否曾飲酒有探知義務，且員警攔查時，坐在車內的洪妻與丈夫距離很近，難以推稱不知道丈夫有「酒氣濃厚、面部潮紅」等事實，因此裁罰並無違誤。

    北院審理時勘驗當下採證光碟並參酌員警答辯報告，認為員警攔檢時，洪男面露明顯酒容也散發濃厚酒味，並承認2日晚間飲用啤酒後返家休憩也與洪妻同床共眠，依常情，洪妻對丈夫散發的酒味不可能毫無所悉，卻同意借車供丈夫酒駕，故裁決依法裁罰並無違誤，判洪妻敗訴。

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