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    首頁　>　社會

    男二度酒測「0.00」卻挨罰18萬 北高行發回更審

    林男酒測值為「0.00」，卻被依拒測為由開罰18萬元；他不服，興訟請求撤罰。 示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    林男酒測值為「0.00」，卻被依拒測為由開罰18萬元；他不服，興訟請求撤罰。 示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2021/06/16 12:18

    〔記者溫于德／台北報導〕林姓駕駛因全身酒氣遭酒測，但3次吹氣都沒有成功，被依拒測為由開罰18萬元並吊銷駕照。林男興訟請求撤罰，原遭桃園地院判決敗訴，但台北高等行政法院發現林男前2次酒測單均記載為「0.00」，桃院卻未查明是酒測成功還是儀器異常，故廢棄原判決，發回更審。

    去年1月12日晚間，林男開車上路因未繫安全帶遭警方攔查，由於他身上同時散發酒味被警方聞到，便進行3次酒測卻均未成功，他被以拒測為由舉發，由桃園市政府交通裁決處裁罰18萬元罰鍰、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

    但林男提告主張，當天因身體不適有呼吸不順等症狀，導致吹氣量不足，並已自願透過抽血方式完成酒測，後來被帶往派出所時甚至無法站立，被送醫急救，醫院也檢測出他血液含氧量等數值偏低，可見酒測當下身體確實不適。

    裁決處解釋，當時林男嘴巴含住吹嘴卻故意不吐氣以規避測試，也未告知警方同意接受抽血檢驗，並得知要以拒測為由處分時，才向警方表示身體稍微不適；另經警方私下詢問為林男看診的醫生，得知林男血液中含有酒精反應，可推論有酒駕情形。

    桃院認為，林男起初吹氣並未用力，也未表達不適，直到警方告知要舉發拒測才說身體不舒服，顯然是以消極方式拒測，且林經男抽血檢驗後有酒精反應，報告值為41.2mg/dl，已達行政裁罰標準，判林男敗訴。

    林男不服，提起上訴。北高行發現，3次酒測單「測定值」欄位分別記載「0.00」、「0.00」、「拒絕酒測」，這是否代表前2次吹氣測試已完成？若是，有無印出單據供林男簽名？又，酒測儀器檢測結果是否出現異常情形？桃院均未調查清楚，故將全案發回更審。

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