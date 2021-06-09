女酒測連吹45次失敗挨罰 二審認一審未給陳述機會判決撤銷

李女酒測吹氣45次失敗，挨罰18萬元；經她提告請求撤罰，北高行認為新北院未給予表達意見機會，便判李女敗訴，故將原判決撤銷發回。（資料照，記者翻攝）

2021/06/09 12:10

〔記者溫于德／台北報導〕無照李女因騎車搖晃且渾身酒味遭員警攔查，並連續吹氣45次均未成功，因此挨罰18萬元。李女不服，提告請求撤罰；新北地院一審判李女拜訴；但台北高等行政法院二審認為，新北院未讓李女就現場錄影充分表達意見，有再度調查必要，廢棄原判決，發回更審。

去年1月21日凌晨1時許，李女騎車行經新北市板橋區莒光路、萬板路口，因行車搖晃且渾身酒氣被員警攔查，但她連吹氣45次都沒成功，遭員警舉發「消極拒絕酒測（無駕照）」；並由新北市交通事件裁決所開罰18萬元、3年內不得考照、應參加道路交通安全講習。

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李女不服，透過行政訴訟主張自己騎車逾20年，車速很慢，然員警當下突然衝出來攔檢並稱她搖晃、臉紅，卻不知她是臉部過敏、長期臉紅，並堅持酒測，後來酒測失敗，她同意改抽血，是員警認為不用，並指她拒測直接扣走機車，還要她簽兩張罰單。

交裁所解釋，李女施測期間均能與員警交談，沒有不能吹氣的情況，故明顯消極拒測，裁罰並無違誤。

員警曾在新北地院審理時證稱，李女拒絕配合酒測，故意用舌頭頂住吹嘴長達半小時，且依法條規定，須有明顯蛇行、步行不穩、胡言亂語等要件才能強制抽血，所以放棄抽血，改依規定舉發並扣車，然李女在扣車過程持續阻擋擋、拉扯，還造成員警受傷。

新北院勘驗員警錄影畫面後，認為符合員警證述，判李女敗訴；李女不服，提起上訴。北高行指出，錄影內容是判斷李女是否「消極不配合酒測」的重要依據，而李女在新北院言詞辯論終結後，才收到交裁所的答辯狀與錄影光碟，新北院應再通知李女表示意見，卻未通知便作出判決，故有再調查的必要，判將原判決撤銷發回。

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