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    同是天涯淪落人！竊賊在警局繳不起罰金 陌生酒駕犯掏錢資助

    竊賊余男繳不起罰金，素昧平生的酒駕鄭姓阿伯當場資助，鈔票突然從候訊室的鐵窗隙縫遞出。（示意圖，記者吳俊鋒攝）

    竊賊余男繳不起罰金，素昧平生的酒駕鄭姓阿伯當場資助，鈔票突然從候訊室的鐵窗隙縫遞出。（示意圖，記者吳俊鋒攝）

    2021/11/01 22:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局上演「同是天涯淪落人、資助何必曾相識」的溫馨橋段！

    37歲的余姓男子偷竊腳踏車，法官判罰3000元，歸仁警方通知到案後，他因沒錢繳納，面臨拘役，而同一時間，在偵查隊等著被移送地檢署的6旬鄭姓阿伯，雖然素昧平生，但聽到其處境之後，就掏出身上僅有的2000元，從候訊室的鐵窗隙縫遞出，幫忙資助，順利解決牢獄之災，暖舉讓現場的波麗士們感動。

    有了鄭男資助的2000元，小隊長魏宏龍與偵查佐吳明己又各分攤500塊錢，一起幫忙湊齊罰款，讓余男不必被拘役3天，翌日他也順利找到工作。

    據了解，余男目前搬離龍崎老家，但居無定所，與親友幾無互動；靠著打零工為生的他，去年2月，要去永康參加廟會陣頭，賺點外快，竟偷腳踏車代步，被警方逮獲，移送偵辦。

    這起竊盜案，法官判處3000元罰款，歸仁警方接獲拘票，通知余男到案，但他身無分文，在偵查隊一直聯絡朋友，都借不到錢，甚至向打零工的老闆預支，領薪水時歸還，也未獲回應，沒有湊足金額，恐被拘役。

    而鄭姓阿伯因騎車被警方攔檢，酒測值高達0.69，依公共危險罪偵辦，當時也被送至偵查隊，他聽到余男不斷聯繫，知道其處境，就掏出僅有的2000元，捲成細小的圓柱狀，突然從候訊室的鐵窗隙縫遞出，表明願意資助，讓在場人員訝異。

    素昧平生，卻掏錢資助，讓余男感激不已，直說有能力時會償還，但鄭姓阿伯僅告誡不要吸毒，重新做人，然後灑脫地被移送。

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    竊賊余男繳不起罰金，素昧平生的酒駕鄭姓阿伯當場資助，鈔票突然從候訊室的鐵窗隙縫遞出。（示意圖，記者吳俊鋒攝）

    竊賊余男繳不起罰金，素昧平生的酒駕鄭姓阿伯當場資助，鈔票突然從候訊室的鐵窗隙縫遞出。（示意圖，記者吳俊鋒攝）

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