功夫熊貓？外送員酒駕暴走拒捕1警傷 遭6警KO
2021/11/02 09:26
〔記者湯世名／彰化報導〕1名熊貓外送員在彰化市街頭等紅燈時，與2名騎士因故發生口角，警方獲報將雙方帶回民族路派出所處理，不料該外送員卻在派出所前突然情緒失控大暴走，辱罵員警及拒捕，造成1名員警受傷，警方立即將他依現行犯逮捕，且他口中散發濃烈酒味，酒測超標，罪加一等，訊後將他依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。
彰化警分局指出，該名熊貓外送員昨天中午騎機車行經彰化市中山路、光復路口時停等紅燈，與2名共乘機車的兄弟檔因交通號誌問題發生口角，雙方復於中山路與陳稜路口處停車理論，外送員情緒失控向辱罵兄弟檔三字經等言語，及作勢毆打、言詞恐嚇兄弟倆，兄弟倆立即向警方報案。
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民族路派出所警員羅鴻億、王凱俊及副所長邱基祥等3人前往處理，將雙方帶回派出所展開調查，不料就在抵達派出所大門口時，熊貓外送員突然大暴走，辱罵處理員警及拒捕，雙方發生肢體衝突，造成其中一名蕭姓員警左右手指及手臂擦傷，5男警、1女警立即上場將外送員撲倒，依妨害公務罪現行犯逮捕，派出所前上演6警KO外送員畫面，引起路過民眾側目。
當外送員脫下口罩時渾身又散發濃濃酒味 ，警方立即對雙方駕駛人實施酒測，兄弟檔均為0、外送員酒測值為0.57mg/L，罪加一等，全案依法將外送員依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。