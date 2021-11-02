功夫熊貓？外送員酒駕暴走拒捕1警傷 遭6警KO

熊貓外送員被帶回彰化警分局民族路派出所大門前突然大暴走拒捕，造成1名員警受傷，外送員遭6名員警撲倒KO。（警方提供）

2021/11/02 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕1名熊貓外送員在彰化市街頭等紅燈時，與2名騎士因故發生口角，警方獲報將雙方帶回民族路派出所處理，不料該外送員卻在派出所前突然情緒失控大暴走，辱罵員警及拒捕，造成1名員警受傷，警方立即將他依現行犯逮捕，且他口中散發濃烈酒味，酒測超標，罪加一等，訊後將他依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局指出，該名熊貓外送員昨天中午騎機車行經彰化市中山路、光復路口時停等紅燈，與2名共乘機車的兄弟檔因交通號誌問題發生口角，雙方復於中山路與陳稜路口處停車理論，外送員情緒失控向辱罵兄弟檔三字經等言語，及作勢毆打、言詞恐嚇兄弟倆，兄弟倆立即向警方報案。

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民族路派出所警員羅鴻億、王凱俊及副所長邱基祥等3人前往處理，將雙方帶回派出所展開調查，不料就在抵達派出所大門口時，熊貓外送員突然大暴走，辱罵處理員警及拒捕，雙方發生肢體衝突，造成其中一名蕭姓員警左右手指及手臂擦傷，5男警、1女警立即上場將外送員撲倒，依妨害公務罪現行犯逮捕，派出所前上演6警KO外送員畫面，引起路過民眾側目。

當外送員脫下口罩時渾身又散發濃濃酒味 ，警方立即對雙方駕駛人實施酒測，兄弟檔均為0、外送員酒測值為0.57mg/L，罪加一等，全案依法將外送員依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。

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熊貓外送員被帶回彰化警分局民族路派出所大門前時與警方發生拉扯，外送員隨即遭6名員警撲倒KO，引起民眾側目。（警方提供）

熊貓外送員在彰化市街頭疑與2名騎士因交通號誌問題發生口角，警方獲報將雙方帶回民族路派出所處理。（警方提供）

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