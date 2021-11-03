兒凍死哈爾濱 老父還遭蛇蠍夫妻騙走2千萬理賠金

苗栗地方法院依偽造私文書、非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判朱男4年半、許女3年。（記者彭健禮攝）

2021/11/03 15:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市朱姓男子於2017年邀友人苗栗縣徐姓男子赴中國遊玩，行前在機場替徐男投保2家壽險各2千萬元旅遊平安險，不料徐男凍死哈爾濱街頭，朱男與妻子許女竟藉機誆騙徐男的老父，詐領保險理賠，甚至騙徐父簽下3500萬元本票來還兒子生前欠債等。苗栗地方法院依偽造私文書、非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判朱男4年半、許女3年。

朱男、許女夫妻2人與被害人徐男為朋友關係，朱男於2017年12月間邀徐男到上海旅遊，並替他購買前往的單程機票；朱男於12月26日到機場送機時，替徐男向2家壽險公司投保各2千萬元的旅遊平安險。朱男則於隔天另行搭機到上海與徐男會合。

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徐男在中國停留近1個月，至2018年1月22日被發現凍死在哈爾濱街頭。事後，朱男返台後與許女前往徐家，除隱匿有替徐男投保旅遊平安險外，又諞徐父稱徐男生前曾向他借款3500萬元，徐父信以為真，簽下本票3張面額共3500萬元。

朱男並以協助代辦徐男在中國善後事宜等，騙徐父簽署委託書等多項文件及前往銀行開立帳戶後，並將帳戶存摺、金融卡及印鑑交付朱男。朱男夫妻2人持徐父簽署之文件向壽險公司申請理賠金，且於壽險人員撥打電話照會時，由朱男冒充是徐父本人，致壽險公司因陷於錯誤而匯入身故保險金（含利息）2006萬3749元至徐父的銀行帳戶，被朱男夫妻臨櫃、轉帳領走1996萬元。

徐父事後發覺有異，報警指控朱男夫妻涉嫌謀財害命，殺人罪嫌部分，因缺乏積極事證，苗栗地檢署不起訴，經徐父聲請再議，也由台中高分檢駁回。

詐欺罪嫌部分，經檢方起訴後，法官調查，徐男從事保全業，月薪僅3萬多元，財務狀況不佳，再調閱朱男、許女自2010年起至2019年止歷年綜合所得稅各類所得清單、徵信資料，難認2人有能力借給徐男4600多萬元鉅款。

法官認為，朱男夫妻2人所為，均犯刑法行使偽造私文書罪、非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，且2人為謀奪徐男生前所投保旅行平安險之保險金，竟利用徐父年老知識不足，加以隱瞞、欺騙，手段相當惡劣，且犯後未能坦白承認，猶飾詞狡辯，毫無悔意，迄今拒將詐領之保險理賠金返還告訴人，惡性重大，判朱男應執行有期徒刑 4年6個月、許女應執行有期徒刑3年。

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