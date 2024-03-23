讀心術？神蹟降臨？印度男北車搞假祈福真詐財

印度籍男子「Mandeep」被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/23 09:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕以觀光名義來台的印度籍男子「Mandeep」，在台北車站隨機挑女性搭訕，誆稱玩「讀心術」遊戲，再表示將為對方祈福，伺機訛詐財物。台北市警中正一分局循線逮人，依法函送地檢署究辦。

警方調查，陽材微胖的32歲印度籍男子「Mandeep」日前以觀光名義申請來台，暫時租住在北市萬華區一般的短期出租套房。他不會講中文，只會以簡單的「印式英語」作溝通。

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警方表示，1名年輕女大學生3天前在台北車站周邊等待紅綠燈時遇見「Mandeep」靠近搭訕，比手劃腳的表示會謮心術，可以玩猜數字及猜顏色等遊戲，藉以吸引女大生興趣，「Mandeep」猜中後便佯稱是「神蹟降臨」，宣稱是來自印度古老神秘國度的力量，可為對方「祈福禱告」，向被害人索取金錢及禮物，態度轉趨強硬。

女大生被迫給付500元，但愈想愈心有不甘，於是向轄管中正一分局忠孝西路派出所報案。警方調閱監視畫面取證，3小時內即查出對方藏匿在萬華區出租套房。

警方到場拘捕時，「Mandeep」見警方提示的照片一度辯稱是他友人，但最終無法再狡辯只得承認作案，被帶返派出所，全案詢後依詐欺罪嫌移請台北地檢署偵辦。

印度籍男子（右）向女大生搭訕。（記者劉慶侯翻攝）

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