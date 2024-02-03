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以讀心術、祈福擾逛街民眾索錢 北市警逮2印度籍男子送辦

警方據報到現場攔查2印度籍男子，並帶回偵辦。（記者邱俊福翻攝）

警方據報到現場攔查2印度籍男子，並帶回偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/03 12:28

〔記者邱俊福／台北報導〕年關將近，北市信義商圈街頭又出現外籍男子以讀心術、祈福等手法，騷擾逛街民眾，索討報酬，上月18日晚1名林姓被害人因此被強索500元，又被糾纏要求赴服飾店購買衣物時向警方報案，北市警信義分局三張犁派出所據報將2印度籍男子帶回偵辦，訊後依依強制、詐欺罪移送檢方偵辦。

警方表示，近期接獲許多民眾報案，指稱被外籍人士搭訕，對方指其為有福氣的人，他們因要蓋廟宇，要求捐獻，另也有用紙條寫數字調包的魔術手法，讓民眾猜中數字，以此稱是神的祝福，索取報酬，而民眾往往於不耐對方騷擾下，給付500元不等現金，事後感覺受騙報警。

上月18日晚間8時許，1名林姓男子在商圈逛街時，遭35歲、40歲兩名印度籍男子GURPREET、PHTAY搭訕，以蓋廟宇祈福為由，索討500元，林男給予2人金錢後，對方持續騷擾，不給離去，又帶林男赴一家服飾店，要求購買服飾。

林男不堪其擾，打電話向警方報案，警方據報派員趕抵了解，將2人帶回派出所偵訊，2印度籍男子雖表達致歉，並承諾會儘快出境，仍被警方依法移送檢方偵辦。

警方表示，將對此類詐騙手法，主動利用里鄰舉辦各類活動時機及通訊網路等多元管道，持續對民眾實施宣導，以降低案件發生，並呼籲遇到此類詐騙案件，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」報案專線，共同打擊不法。

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