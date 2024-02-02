新北刑大「斷投行動」 10天檢肅35詐嫌、查扣2.6億元贓款

新北刑大執行斷「投」專案，共檢肅35嫌查扣2億6千萬元贓款，圖為刑大幹員逮獲陳姓車手。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/02 16:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局展現打詐決心，聚焦打擊「假投資」詐騙集團，進行為期10天「斷投行動」專案，重點打擊「假投資」詐騙、面交車手、洗錢水房等犯罪組織，專案期間共檢肅12件35人詐團份子，涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、毒品、槍砲條例、洗錢防制法等罪行移送法辦，查扣現金、虛擬幣2億6400餘萬元，一併查獲毒品115.62公克。

新北市詐欺防制辦公室統計，2024年度已查獲15件詐團、檢肅159名詐團分子，查扣不法所得現金2億1800萬餘元及各類虛擬貨幣價值2億9000萬元，累計查扣達5億800萬元。

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此外，針對詐欺車手部分亦大有斬獲，共計查獲提領車手98名，而近期所查獲詐欺集團車手及成員有年輕化趨勢，顯示不法集團有利用年輕人及未成年法律觀念不足而加以吸收，新北警特針對此類詐欺犯罪擴大向上追查，朝組織犯罪方向嚴辦，以嚇阻詐欺集團吸收利用年輕人。

新北市警刑大大隊長蕭瑞豪呼籲，民眾要提高防詐意識，千萬不要被詐團分子以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐；另年關將近，購物需求大幅提升，遇有價格顯低於市價商品，務必提高警覺勿私下交易，遵守購物平臺交易流程，避免遭受詐騙，若民眾接獲各種疑似詐騙訊息，均可向鄰近警察機關求助諮詢或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。

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新北刑大執行斷「投」專案 ，共檢肅35嫌查扣2億6千萬元贓款，圖為刑大幹員逮獲陳姓車手。（記者吳仁捷翻攝）

新北刑大執行斷「投」專案，共檢肅35嫌查扣2億6千萬元贓款，圖為刑大幹員逮獲陳姓車手，攔阻施姓被害人面交570萬元給詐團。（記者吳仁捷翻攝）

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