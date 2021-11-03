男闖紅燈肇事害行人骨折、腦震盪 連累父母賠償百萬

未滿20歲的葉男闖紅燈撞上呂姓行人害骨折、腦震盪，連累父母賠償121萬多元。（資料照）

2021/11/03 13:26

〔記者溫于德／台北報導〕未滿20歲的葉男闖紅燈高速撞上呂姓行人，害呂男多處骨折並腦震盪，葉男去年底被依過失傷害罪判刑3月，得易科罰金9萬元，近期再遭判賠121萬多元，父母並應連帶負起賠償責任，可上訴。

去年2月3日晚間6時許，葉男開車行經新北市新店區北新路2段、寶橋路85巷口時，闖紅燈撞上呂男，害呂男左側髖臼粉碎性骨折、左側遠端饒骨骨折、左側近端肱骨骨折、左側膝部擦挫傷、額頭擦挫傷、腦震盪等傷害。

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呂男事後求償醫療費、工作損失、精神慰撫金等共520萬多元，並因車禍當時葉男未滿20歲，故依民法規定要求葉男父母負起連帶責任。

葉男一家雖同意賠償醫療費、看護費、醫療耗材費、交通費、工作損失等費用，但就呂男求償家人陪同往返醫院交通費、停車費等費用，由於並非呂男支付，應予扣除，且300萬元精神慰撫金過高，應該酌減。

北院根據醫療單據，判葉男一家應賠償呂男醫療費、看護費、輪椅費、醫療耗材費、往返醫院交通費、精神慰撫金等，共121萬多元。

但北院也指，醫療營養費用3萬多元部分，呂男雖以統一發票為證，卻未提出必須購買營養品的醫囑或證明傷勢有補充營養品的必要，另呂男雖也提出家人陪同往返醫院交通費1萬多元的單據，卻非呂男本人所受損害，加上4千多元停車費，一併駁回。

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