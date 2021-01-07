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    共乘機車因導航分心釀車禍 好友翻臉求償

    2位女子從南部到台東租機車同遊，結果在太原路與豐谷北路口發生車禍，衍生求償官司。（記者黃明堂攝）

    2位女子從南部到台東租機車同遊，結果在太原路與豐谷北路口發生車禍，衍生求償官司。（記者黃明堂攝）

    2021/01/07 17:04

    〔記者黃明堂／台東報導〕2位女子從南部到台東租機車共乘同遊，因路況不熟，後座林女拿手機導航，陳女騎車聽指引卻分了心，在交叉路口與水泥預拌車相撞；2女均受傷，被載的林女除了向大車司機索賠，也認為載她的陳女是肇事主因，提告對陳求償125萬餘元，台東地院判賠38萬餘元。一趟原本快樂的台東遊，瞬間變了調！

    王姓男子駕駛水泥預拌混凝土車，於108年2月某日在台東市太原路2段與豐谷北路路，與陳姓女子騎的機車相撞，車禍鑑定預拌車行駛太原路交叉路口號誌為閃光黃燈，車輛應減速接近，機車騎在豐谷北路號誌為閃光紅燈，應讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行。因此判斷陳女為肇事主因，王男為次因，分擔肇責。

    被陳女所載的林女全身多處骨折，認為受到包含醫療、看護、精神撫慰等多項損害共計160萬餘元；經與王男和解，獲賠35萬元，另向台東地方法院提出民事訴訟，要求載她的陳女賠125萬元。

    林女說她任職於外商公司，月薪8萬多元，因本車禍事故造成右側脛腓骨開放性骨折併皮膚壞死前後經過4次手術，以及75次看診復健治療，所受肉體上及精神上之痛苦折磨與煎熬。

    陳女則說，她跟林女相約台東遊玩，由林租賃機車，原本由林載她，但途中林說因眼睛不舒服，改由她騎車載林女，沿路由林在後面手機導航指引路線，她為聽原告指引路線而分心因此車禍，自己也因此意外傷勢比原告嚴重。

    陳女不否認自己造成林女傷害，但對於林開出的賠償金額無法接受，認為於30萬元額度內其願意賠償。

    法官綜合各項情況，認為林女因此車禍所受損害為64萬餘元，應由陳女及王男按6：4分攤，陳女應賠38萬餘元。

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