王金平卸立法院長一職 仍被核定為「特定人士」可配隨扈

根據近期內政部提交給立法院的報告中指出，王金平被核定為「特定人士」，因此能配賦隨扈警官。（資料照）

2021/11/02 13:25

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三重行車糾紛亮槍 警圍捕下竟發現是王金平座車......

〔記者王冠仁／台北報導〕前立法院長王金平座車，今與吳姓男子的轎車疑有行車糾紛，王座車上的保六總隊警衛官事後下車向吳出示證件並持槍警戒，吳嚇得報警；雖然警方最後發現是烏龍一場、雙方也不願追究，但不禁讓人好奇，為何王金平已卸下立法院長一職，仍能配有隨扈？根據近期內政部提交給立法院的報告中指出，王被核定為「特定人士」，因此能配賦隨扈警官。

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前立法院長王金平，今天早上9時許有行程前往新北蘆洲，他座車行經三重區三合路四段附近，疑與吳姓男子的轎車發車行車糾紛。吳不滿，一路尾隨按喇叭，王車上的保六總隊警衛官察覺有異，下車向吳出示證件並持槍警戒，吳嚇得報警。警方最後在蘆洲區三民路、中山一路口攔下王的座車，這才還原事情始末。

根據內政部最新提交給立法院的報告，目前國內總共有29名警衛對象，其中21位是現任的中央政府院丶部級正副首長，但另有8位被核定為「特定人士」。

這8位特定人士中，有4位是卸任的前副總統，包含連戰丶蕭萬長丶呂秀蓮及吳敦義；其餘4位分別是現任總統府祕書長李大維丶國安會祕書長顧立雄、王金平、故總統李登輝遺孀曾文惠。針對這29位警衛對象，安全警衛派遣人數總計為102位，主要由保六總隊第二警官隊執行。

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