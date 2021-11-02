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    三重行車糾紛亮槍 警圍捕下竟發現是王金平座車......

    三重行車糾紛亮槍，警圍捕下發現是王金平座車，亮槍人則是隨扈。（資料照）

    三重行車糾紛亮槍，警圍捕下發現是王金平座車，亮槍人則是隨扈。（資料照）

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    〔記者鄭景議／新北報導〕新北市三重區三和路四段附近，今早9點44分發生一起行車糾紛，兩車駕駛衝突下，竟有其中一車副駕駛下車亮槍，民眾目擊報警後，警方展開攔截圍捕，在蘆洲三民路、中山一路口攔到該車，卻發現是前立法院長王金平的座車，亮槍人則是隨扈，保六總隊第二警官隊組員，王金平當時也在車上。

    警方調查，今早9點44分，一位吳姓民眾駕車經過三重區三和路四段台新銀行附近，見到一輛黑色轎車與他車發生衝突，黑車副駕駛座男子下車亮槍，吳姓民眾嚇得趕忙報警，並見到黑車往蘆洲區三民路一帶離去。

    警方通報攔截圍捕，由蘆洲分局員警線上循車辨系統於，在蘆洲區攔獲黑色轎車，才發現該車是前立法院長王金平座車，車上有駕駛、第二警官隊警衛官，王金平也坐在車上。

    據了解，當時王金平正要前往蘆洲空大參加校慶活動，當時亮槍的隨扈在亮槍時，也有同時出示警證，路過民眾未見到警證，以為是一般人亮槍。

    亮槍的第二警官隊警衛官表示，當時與人發生行車糾紛，對方有跟蹤逼車的行為，擔心王金平安危，才拔槍警戒恫嚇。

    三重分局警方表示，事後已向報案民眾說明，隨扈警衛官拔槍是基於警戒之需要並無違法，民眾也表示充分理解警方執行公務立場及體恤辛勞。

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